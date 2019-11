Ronda Oramas los 500 ponches

Llegar a los 500 ponches en la Liga Mexicana del Pacífico es algo para lo que Juan Pablo Oramas no ha trabajado, pero que lo llenaría de felicidad en el momento que consiga los 23 que le faltaban hasta antes del juego de ayer.

El tabasqueño terminó la campaña anterior con 450 chocolates, mientras que en la actual temporada ha acumulado 27 en apenas cinco salidas, por lo que al término del rol regular podría tener la marca del medio millar de abanicados en el invierno.

“La verdad no sabía que me faltaban tan pocos, estoy muy contento por eso, sé que a lo mejor fueran más ponches pero a veces los compromisos no me dejaban, pero no he tenido mente para jugar por los números, soy de los que deja que todo fluya en el terreno de juego.

“A veces por cábalas o por evitar que no se le ponga el mal de ojo a la cuestión, pero me he sentido muy bien, lo más importante es salir con las victorias en estos momentos, no sabía lo de la marca, pero es un motivo para seguir peleando”, explicó.

Después de que se perdiera la que sería su última salida, Oramas explicó que fue una reacción alérgica la que lo marginó incluso del róster de activos por unos días, pero ayer volvió a la actividad contra Águilas de Mexicali.

“Me integro otra vez, perdí una salida porque me dio una alergia, no sabía que era alérgico a un medicamento, lo estuve tomando por un cuadro de gripa y me cayó muy mal, entonces me enronché todo, pero ya estamos de regreso”, comentó.