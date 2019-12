Refuerza Minaya a Naranjeros

El no tener conocimiento previo del beisbol mexicano no será un problema para el ligamayorista Juan Minaya, quien se integró ya a Naranjeros de Hermosillo de cara a la postemporada.

El jugador de Medias Blancas de Chicago comentó que el beisbol es similar en todos lados, y está consciente de que con mucho trabajo puede ayudar al equipo.

La pelota es la misma aquí y en otros lados, así que hay que hacer el trabajo y dar lo mejor de uno. Cuando uno juega en Grandes Ligas esto ya es una experiencia muy bonita”, aseguró.

Minaya adelantó que tendrá labores de relevista, por lo que espera ayudar a conservar la ventaja a los abridores o cualquier momento en el que el mánager lo necesite.

“Todavía no he hablado con el cuerpo técnico, pero yo estoy listo para cualquier momento o cualquier situación. No vengo de abridor, vengo de relevo y en cualquier momento que ellos me necesiten voy a estar ahí”, explicó.

Desde su llegada, el dominicano sintió el buen ambiente que hay en el equipo y comentó que ya se puso en comunicación con su compatriota Francisco Peguero, quien le habló de la importancia que tiene en este equipo el conseguir victorias y el título 17.