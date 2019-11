Fernando Salas devuelta en casa

Tras haber logrado el boleto para Juegos Olímpicos con la selección mexicana, el lanzador Fernando Salas ya está con Naranjeros de Hermosillo para ocupar el rol que le asigne el manejado Vinicio

Castilla.



El sonorense, con vasta experiencia en el beisbol de Grandes Ligas, fue mencionado por parte del timonel como uno de los candidatos a ocupar el puesto de cerrador tras la salida de Trey McNutt, aunque para él, la parte importante sea ayudar al equipo.



“Desde que he estado aquí siempre he tirado séptima, octava y hasta novena entrada. Cerrar, para mí, no es algo nuevo, me gusta competir, me gusta ganar y he conseguido muchas cosas por eso, no cambio esa mentalidad.



“Hay que estar listos, si nos ocupan temprano, en la octava entrada o la novena, también lo puedo hacer, a eso no le veo ningún problema, solamente quiero ganar, a mi me gusta ganar y competir, y si estoy sano puedo hacer el trabajo donde sea”, mencionó.



En lo que respecta al boleto que consiguieron hace unos días en el Premier 12, Salas explicó que sería algo bueno para él estar en Juegos Olímpicos, pero sabe que en caso de estar en una organización de Grandes Ligas, es probable que no haya permiso.



“No sé cómo lo vayan a manejar, pero el equipo completo en sí es este que ganó, ya dependiendo la situación que venga con equipos de Estados Unidos, no creo que haya problemas con la liga de verano, yo pienso que puede haber una situación en Estados Unidos, puede ser difícil y complicarse un poco”, destacó.