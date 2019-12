Carta a la afición: Yadiel Hernández, de Naranjeros, se sincera tras pelotazo

HERMOSILLO, Sonora.- Este día Yadiel Hernández, jugador de Naranjeros, publicó una carta sobre "la primera vez que recibió un pelotazo como pelotero profesional" y su reacción durante el pasado jueves 26 de diciembre en el segundo juego contra Cañeros en Los Mochis, Sinaloa.

Hernández se dirige en la misiva a los aficionados hermosillenses y a la comunidad del beisbol en México, escribe que su reacción ante el pelotazo a su rodilla "fue humana y desafortunada" pues quiso "defenderse con lo que tenía en la mano" resaltando:

En ningún momento corrí con el bate hacia el pitcher, es más, me cuesta trabajo mantener el equilibrio".

Añade que se quedó frente al cátcher defendiéndose del evidente pleito que se iniciaba. No obstante, asegura que no pretende justificar sus acciones pero en su cabeza nunca pasó lastimar a nadie "sino descargar su molestia por no merecer ser objeto del pelotazo que arriesgo su integridad".

Acepta que su reacción inmediata no fue la correcta y con ello la aplicación del reglamento de la LMP antes de finalizar con un alentador mensaje a la afición naranjera rumbo al campeonato.

Por último, agradezco a la afición de Naranjeros que nos ha apoyado constantemente y tengan por seguro que pelearemos en el terreno de juego y defenderemos los colores del equipo en busca del campeonato, respetando el beisbol y el espectáculo que como peloteros profesionales representamos".

Yadiel recibió cuatro juegos de suspensión mientras Julián León y el lanzador Daniel Duarte, de Cañeros de los Mochis, solo uno cada quien.