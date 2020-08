Zoom Voyerista, el experimento teatral que ve a través de las cámaras

¿Alguna vez has sentido curiosidad por ver a través de la cámara del computador de un extraño? En la obra "Zoom voyerista" los espectadores no sólo verán las habitaciones de los actores, sino también las de otros integrantes del público, quienes supuestamente serán atraídos por un hacker a la historia que ellos mismos moldearán.

El concepto es idea del director teatral y experto en improvisación José Luis Saldaña, quien a raíz de la pandemia decidió montar este experimento como parte de la programación virtual del Teatro La Capilla todos los sábados del 22 de agosto al 12 de septiembre a las 20:00 horas a través de Zoom.

"Surgió a partir de una serie de laboratorios de improvisación que yo estuve haciendo con unos alumnos, yo me dedico a dar clases y ahora en su versión online; a partir de eso me empecé a interesar y adentrar mucho, primero en diferentes plataformas digitales y luego en lo que podía hacerse con esto. Que finalmente no es teatro, tampoco es cine, es un punto medio entre estas dos disciplinas", afirma Saldaña.

El espectáculo muestra la historia de un hacker que se ha dado a la tarea de intervenir diferentes dispositivos a partir de los que ha hecho una selección de tres diferentes historias con la intención de demostrar que él tiene un gran poder a través de la tecnología.

"Queremos es que el espectador esté interactuando, entonces lo que hacemos es que en muchas de las historias el hacker, que soy yo, detengo todo porque es un personaje que se siente omnipotente, llamo a alguien del chat y le pido que prenda su cámara para preguntarle qué quiere que suceda ahora", detalla.

La función se presenta bajo la compañía Complot/Escena y la dinámica de costos fue establecida por La capilla y propone que el espectador elija el costo de su boleto, de 100 pesos o 200 pesos, según sus posibilidades.

Participan actores como Brenda de la Selva, Daniel García, Fernando Villa Proal y Gloria Peña. El objetivo es hacer reflexionar a los asistentes acerca del uso de la tecnología y la dependencia social generada hacia aparatos electrónicos y su funcionamiento.

"Como tecnoadictos no solamente nos hemos puesto al servicio de la tecnología sino que hemos puesto los medios de producción para que la tecnología funcione, no solamente es la computadora y el teléfono, sino que pagamos la luz, pagamos la tele, el internet, es brutal, si lo vemos a la distancia, entonces plantea la idea acerca de ¿cómo juego a favor de eso?".