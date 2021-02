Zara Tindall, nieta de la reina Isabel II, enfrenta crisis económica

CIUDAD DE MÉXICO.- Zara Phillips, quien es conocida como "la nieta preferida" de la reina Isabel II, y su esposo el ex jugador de rugby Mike Tindall, anunciaron en diciembre que esperan a un nuevo miembro en la familia. El próximo bebé se unirá al matrimonio y a sus dos hermanas Mia, de 7 años, y Lena de 2.

Sin embargo, la economía de los Tindall parece no encontrarse en su mejor época, así lo hizo saber Mike durante una entrevista a "The Times" quien aseguró que, pese a su cercanía con la familia real británica, "siempre estaba preocupado por el dinero".

Y ahora, mientras Zara se encuentra en su tercer embarazo, su esposo admite que las preocupaciones han crecido significativamente y teme no poder cubrir todos los gastos que su familia requiere, entre ellos las colegiaturas de sus hijas.

Y es que, al igual que muchas personas, la pandemia provocó inestabilidad económica en su vida ya que sus ingresos provienen de su trabajo como orador en eventos, y del podcast "The Good, the Bad And The Rugby", por lo que reveló "tienes que planificar y ahora que mi tercer hijo está en camino se avecinan facturas escolares y cuotas a pagar".

Otro de sus trabajos es como embajador de algunas marcas de lo que explicó, se siente afortunado por el dinero que eso le genera incluso agregó: "tuve mucha suerte de haber tenido un par de funciones como embajador, así que sabes que hay dinero", sin embargo, es consciente de que "los patrocinios no durarán para siempre". Por su parte, la hija menor de la princesa real Ana también tiene ingresos gracias a los patrocinios con marcas como Rolex o Musto.

Durante la entrevista, el miembro del equipo de rugby, con quien ganó la Copa del Mundo en el 2003, también negó conocer el sexo del próximo bisnieto de la reina Isabel II, porque "al final, eres feliz cuando el bebé tiene diez dedos en las manos y diez en los pies y está sano. Y Mia es la hija de papi, ha sido brillante. He amado tener niñas"; sin embargo, adelantó que la fecha del parto está prevista para este verano.