William y Harry se reconcilian luego que su padre diera positivo

Luego que este miércoles se detectara que el príncipe Carlos diera positivo al coronavirus Guillermo de Cambridge y su hermano, Enrique de Sussex, olvidaron días después sus diferencias.

De acuerdo con la periodista Diane Clehane, autora de los libros "Imagining Diana" y "Diana: The Secrets of Her Style", el príncipe Harry se acercó con su hermano mayor reavivando su vínculo fraternal debido a que ambos están preocupados por la salud de su padre.

"Después de todo el rencor entre William y Harry por todo lo que ha sucedido, esto ha cambiado todo. Perdieron a su madre tan joven y Carlos ha sido un buen padre para ambos. Este ha sido un recordatorio muy aleccionador de lo importante que ha sido su vínculo fraternal a lo largo de sus vidas", informó una fuente de la periodista con base en Nueva York.

"Carlos y William se han acercado en el último año especialmente durante las polémicas negociaciones con Harry sobre su salida de la vida real. Harry había estado muy enojado con ambos pero nada de eso parece importante con lo que está sucediendo ahora", reveló la escritora.

Carlos por su parte si tiene buena comunicación con sus hijos "El príncipe quiere que sus hijos cuiden de sus propias familias. Todos estaban juntos en los servicios del Día de la Commonwealth así que hay algo de ansiedad, pero los príncipes se han mantenido en contacto para asegurarse de que todos estén bien", reveló Diane Clehane para "BestLife".

William y Harry saben que este es el momento de retomar su unión y velar por el bienestar de su familia.