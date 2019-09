Viste Beatriz Gutiérrez austera para las fiestas patrias

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante las fiestas patrias Beatriz Gutiérrez Müller siguió la austeridad republicana impulsada por su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La escritora eligió un vestido diseñado exclusivamente por la marca mexicana Mussi, la cual explicó que se inspiró en los colores de la bandera nacional para elaborarlo.

Primero, durante la celebración del grito de independencia en la noche del 15 de septiembre, Gutiérrez Müller lució una prenda verde esmeralda con encaje negro y hombros descubiertos, mientras que para la mañana del 16 de septiembre, durante el desfile militar, portó un traje sastre blanco compuesto por tres piezas: "saco con solapa tipo chal, blusa con escote redondo y manga larga con puño y pantalón de pierna con una petrina con pase y broche en el interior", explica la marca en su cuenta de Instagram.

Mussi, la modesta marca mexicana predilecta de Gutiérrez Müller

Mussi es una firma mexicana con 29 años de experiencia en el mercado y 25 sucursales repartidas en CDMX, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz.

Entre su cátalogo de vestidos de fiesta, el más caro alcanza los 5 mil 180 pesos, aunque en general sus prendas van de los 360 pesos a los 2 mil 900.

Más austeros que los de Angélica Rivera

Comparaciones con Angélica Rivera, predecesora de Beatriz, no tardaron en salir, pues la cónyuge del ex presidente Enrique Peña Nieto no escatimaba en sus atuendos.

En 2013, la actriz utilizó un diseño del tapatío Benito Santos estimado en 120 mil pesos que usó también durante una cena con los Reyes de España, además de que en 2014 lució un modelo de Óscar de la Renta de 80 mil pesos y otro de Alejandro Carlín del mismo valor.

Con información de SDP Noticias.