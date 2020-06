Videos: Súbete a sus mejores atracciones de manera virtual

CIUDAD DE MÉXICO.- En estos días de encierro y de no salir prácticamente a nada divertido, la imaginación se vuelve hiperactiva y la verdad es que estamos pensando mucho más de lo normal en los lugares en los que mejor lo hemos pasado y en aquellos que morimos por visitar.

Un sitio al que casi todo el mundo quiere ir, y si ya fue quiere regresar, es Disney; no importa la edad, sexo o gustos que tengas. Es un lugar mágico al que, seamos sinceros, lo único que nos detiene a la mayoría para regresar una y otra vez, es el presupuesto, porque pues no, la magia no es barata.

Ya sea en Florida o en California, los parques de atracciones que componen ambos complejos, Disneyland Park y Walt Disney World tienen algo para todos, y aunque seguramente son los niños quienes más lo disfrutan, los rides suelen ser una experiencia maravillosa para chicos y grandes.

Aunque los juegos temáticos de clásicos como La Sirenita o Alicia en el País de las Maravillas son tan dulces como espectaculares, la verdadera diversión y emoción está en los relacionados con películas de acción, que son bastante más cool y que proveen de emociones más fuertes.

Dado que actualmente las franquicias favoritas de muchos en el género fantástico de aventura, como Star Wars, Indiana Jones o las películas de Marvel, ya son propiedad de Disney, los estudios no han desaprovechado un segundo y han construido atracciones en sus parques basadas en estos filmes, mismas que se han convertido en el santo grial de muchos,que sueñan con poder conocerlas en un día no muy lejano, y vivir para contar la experiencia, después de documentarla debidamente en sus redes sociales.

Los distintos parques de Disney en Estados Unidos empezarán a abrir en forma escalonada a partir del 9 de julio, así que, mientras esto sucede, y para darnos una idea de lo que nos espera una vez que podamos ir al "lugar más feliz en la Tierra", existen divertidos videos que te ofrecen recorridos virtuales de algunas de las atracciones más nuevas o más populares de estos parques. Y aquí, antes de que los veas, te compartimos lo que puedes esperar en cada una de ellas. Lo mejor de todo es que ¡no tendrás que hacer colas bajo el rayo del sol para disfrutar de estos increíbles rides!

Star Wars: Rise of the Resistance

Esta atracción ofrece unos avances tecnológicos de quitar el aliento, los efectos especiales son impresionantes y los gigantescos sets parecen directamente sacados de las películas. No solamente eso, sino que las naves en las que disfrutas del juego no siguen un riel, como sucede en prácticamente todos, sino que se mueven en todas direcciones.

Además, la presencia de personajes como Rey, Poe, Kylo Ren, Lord Vader, BB8 y más, es súper realista. Para acabar pronto, no se parece a ninguna otra atracción a la que te hayas subido antes, ¡garantizado!

Está ubicada en el parque Disney Hollywood Studios, dentro de Walt Disney World, en Florida, y forma parte del grupo de nuevas atracciones relacionadas con Star Wars, de las que es, definitivamente, la estelar.

En ella, podrás participar en una misión de la Resistencia en la que, por supuesto, las cosas no salen como las esperabas...

Indiana Jones Adventure

Para los amantes de las aventuras de Indy, esta atracción tiene todos los elementos necesarios: oscuros pasajes, antiguos templos, bichos escalofriantes, fuego, esqueletos, serpientes y otras cosas, además de unos cuantos vistazos a tu personaje favorito.

Esta atracción, ubicada en Adventureland, en Disneyland Park, en California, no es una montaña rusa, pero tampoco es como caminar en el parque; cuando te subes al vehículo para 12 personas que simula un Jeep, el efecto es el de ir manejando muy rápido sobre terreno irregular.

En el recorrido del Templo del Ojo Prohibido, debes acompañar a Indiana a sortear todas las trampas explosivas, para después analizar los relieves y pinturas que hablan de Mara, una deidad que promete grandes tesoros, pero que maldice a todo aquel que le mire directamente a sus ojos.

Al entrar a la Cámara del Destino, te enfrentarás a precipios, lava ardiente, momias aullantes, horribles insectos, puentes que se derrumban y, por supuesto, a una enorme roca rodante.

Disfruta del video ya que, por el momento, la atracción está cerrada, ya que se tiene programada una renovación en este año para festejar el 25 aniversario de su inauguración.

Haunted Mansion

La Mansión Embrujada es una de las atracciones más emblemáticas de Disney y una que, sin duda, no te puedes perder. Aunque es una de las más antiguas, sigue teniendo un encanto incomparable y es uno de los platos fuertes de cualquier visita a Disneyland Park, en California. La puedes encontrar en New Orleans Square.

En ella, abordas un carrito para dos, después de haber estado en el Salón de los Retratos, donde las paredes se empiezan a hacer cada vez más largas, mientras desciendes, ¿a dónde?

De ahí, una voz fantasmal te guiará por toda la casa, donde encontrarás fantasmas y espectros de todo tipo, podrás ver a un muerto tratando de salir de su ataúd y participarás en la sesión espiritista de Madame Leota. Llegarás después a uno de los lugares más esperados: el Salón de Baile, donde podrás ver a espectrales parejas bailando un vals. En el cementerio, los muertos en vida te darán una inolvidable serenata.

¡Pero ten cuidado con los polizones! No querrás que uno de sus muchos espectros te acompañe al exterior ¿verdad?

Test Track

Esta es otra de las atracciones a las que todo el mundo se quiere subir. Inicialmente inspirada en la película Tron, hoy se trata de una simulación futurista de una pista de pruebas. La velocidad, las subidas y bajadas y los impresionantes escenarios son los principales atractivos de este ride que puedes encontrar en Epcot Center, en Walt Disney World, Florida.

Una vez dentro de la pista, antes que nada, personalizas tu coche en un monitor, ya que creaste tu diseño, te subes a un SIM car de aspecto futurista y deportivo para seis pasajeros e iniciarás el circuito. Tendrás que manejar en terrenos escarpados y sortear obstáculos, acelerarás, zigzaguearás y tomarás peligrosas curvas, incluso subirás a una colina.

No solo podrás alcanzar una velocidad de más de 100 kilómetros por hora, sino que podrás ver el marcador que alcanzó tu auto en cada prueba. ¡Y arrancan...!

Guardians of the Galaxy-Mission: Breakout!

Lo más divertido de este ride, ubicado en Hollywood Land, en Disney California Adventure Park, son las caídas entre piso y piso, pero la verdad, seguramente te emocionará acompañar a Rocket y encontrarte, entre caída y caída, con Gamora, Star Lord, Drax y, por supuesto, con Groot (¡todos lo amamos!).

En esta aventura, entrarás a la oficina del Coleccionista, Taneleer Tivan, antes de hacer un recorrido por su colección de fauna, reliquias y todo tipo de especies de alrededor del Cosmos, de la cual sus nuevas adquisiciones son casi todos los Guardianes, menos Rocket, quien logró escapar y pide tu ayuda para rescatar a sus amigos, encerrados en jaulas electrificadas de cristal que cuelgan sobre un abismo

.

Así que prepárate para el caos del rescate, al ritmo de una de las rolas clásicas del mixtape de Star Lord, ¡diversión al máximo!