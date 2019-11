"Van Gogh Alive": Claves para la exposición en Monumento a la Madre

Faltan varios meses para que la exposición "Van Gogh Alive The Experience" llegue a la explanada del Monumento a la Madre, en la Ciudad de México, pero la muestra multisensorial se ha vuelto tendencia desde que se anunció que llegaría a la capital tras su paso por cerca de 60 ciudades en distintos países.



La exhibición con 120 proyectores abrirá sus puertas el 20 de febrero de 2020, sumando así otra metrópoli luego de presentar sus más de 3 mil imágenes en Hong Kong, Kalmar, Santiago de Chile, Dubai, Madrid, Milán, Roma, Atenas y Lisboa, entre otras.



"Van Gogh Alive The Experience" permite una nueva forma de apreciar el legado de Vincent Van Gogh (1853–1890), un pintor que realizó obras como "La noche estrellada", "Lirios", "Trigal con cuervos" y "Dormitorio de Vincent en Arles". Las personas que no puedan viajar a Holanda para apreciar "Los Girasoles" del artista postimpresionista lo lograrán a través de esta muestra de Van Gogh en el Monumento a la Madre, pues debido a la fragilidad del cuadro no puede salir del país europeo.



Tras el éxito que tuvo en 2016 la recreación del "Dormitorio de Vincent en Arles", en el marco de la exposición "Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte", los asistentes podrán revivir esta obra que se encuentra en el Museo Van Gogh en Amsterdam. Otra de las obras que se podrá apreciar en esta experiencia será "La Noche Estrellada", la cual se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA. De acuerdo con Google Arts & Culture la obra es un campo de energía turbulenta en la que debajo de las estrellas en explosión está la calma del pueblo de Saint-Rémy-de-Provence.



Los boletos de "Van Gogh Alive The Experience" cuestan 225 pesos y estarán disponibles en preventa del 30 de octubre al 15 de noviembre para tarjetahabientes de Banco Azteca a través de Superboletos. La venta al público en general inicia el 16 de noviembre.