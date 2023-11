Un dolor de cabeza dejó a una mujer paralizada de su cuerpo, ¿qué le sucedió?

Hermosillo Sonora.- Sophie Shuttleworth experimentó un dolor de cabeza repentino en un festival de arte, ella pensó que solamente estaba deshidratada pero posteriormente su condición empeoraría al grado de dejarla en coma durante tres semanas.

Al despertar, descubrió que estaba completamente paralizada, incapaz de moverse ni siquiera los ojos, debido a complicaciones de la enfermedad y a una traqueotomía que le impidió hablar.

Ella dijo: “Pensé que había tenido una insolación porque era el comienzo de una ola de calor. Había estado todo el día en un Festival de las Artes con unos amigos pasándola muy bien. Pero luego me enfermé violentamente y tuve el peor dolor de cabeza de mi vida".

Peso que su malestar se debía a la insolación por el calor, pero su condición empeoró rápidamente. FOTO: THE SUN

“Para mí, la parte aterradora fue cuando me desperté. Sentí como si me hubiera quedado dormido con lo que supuse era una insolación y me desperté totalmente paralizado.

“Debido a que me colocaron una traqueotomía, tampoco tenía voz”.

Sin embargo, le diagnosticaron viral y pasó las siguientes tres semanas en coma inducido luchando por su vida. Luego de 94 días en cuidados intensivos finalmente pudo ser desconectada del ventilador y se le retiró la traqueotomía.

Aunque sigue paralizada de la cintura para abajo, ha iniciado un proceso de recuperación desde que fue hospitalizada después de un evento en julio del año anterior. Sophie está recibiendo atención en la unidad de lesiones de columna del Hospital Universitario de Llandough en Gales, mientras continúa su lucha por recuperar movilidad y habilidades.

¿Qué es la meningitis?

La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por virus, bacterias u otros agentes infecciosos. En casos graves, la meningitis puede llevar a complicaciones serias, como daño cerebral, pérdida de audición, problemas neurológicos e incluso la parálisis.

En el caso de Sophie Shuttleworth, su meningitis viral causó complicaciones severas que resultaron en parálisis. Estas complicaciones pueden variar dependiendo de la gravedad de la infección, la rapidez con la que se trata y otros factores individuales.