Tras acusaciones de acoso, Plácido Domingo anuncia concierto en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El tenor español Plácido Domingo vendrá a México próximamente para celebrar los 60 años de su debut en el Palacio de Bellas Artes, en donde debutó en 1959 con el papel de Borsa, de la ópera Rigoletto, de Verdi.

Así lo anunció a través de un video en el que agradeció ser reconocido con el Premio Batuta, entregado a diversos músicos la noche de este sábado en el Centro Cultural Roberto Cantoral.



"Espero que nos veamos pronto, tengo la intención de realizar un concierto en México para recordar y celebrar que hace seis décadas debuté en el Palacio de Bellas Artes con el Borsa de 'Rigoletto', parece que fue ayer, verdaderamente cómo se pasa la vida", dijo el cantante en el video transmitido en la gala de premiación.



Es la primera vez que el tenor aparece fuera de un escenario tras ser acusado en agosto pasado por veinte mujeres de conducta sexual inapropiada, presuntamente ejercida a lo largo de las últimas tres décadas en diversos teatros.



Desde las denuncias Plácido Domingo sólo había sido visto en el Festival de Salzburgo en donde recibió una gran ovación del público tras cantar "Luisa Miller", de Verdi.

Recientemente renunció a la dirección artística de la Ópera de Los Ángeles y canceló sus presentaciones en el MET de Nueva York. Además, las casas de ópera de San Francisco, Filadelfia y Dallas cancelaron sus presentaciones con el tenor.



Su agenda contempla, hasta ahora, continuar con sus compromisos en Europa. El próximo 13 de octubre se presentará con la Ópera de Zúrich, después irá la Ópera de Viena y cerrará el año en el Palau de lest Arts en Valencia. El próximo año tiene contemplado ir a Hamburgo, Berlín, Madrid, Londes, entre otras ciudades.



El cantante, quien fue uno de los galardonados de esta primera edición junto con los directores de orquesta mexicanos Enrique Bátiz, Carlos Esteva y Fernando Lozano, entre otros músicos, agregó: "Me hubiera gustado estar ahí, (pero) estaremos muy pronto".

l tenor, quien ha tenido una constante presencia en México desde su debut como cantante en el Teatro Degollado de Guadalajara, en 1958, agradeció a los organizadores haber sido seleccionado y habló de sus inicios en el Conservatorio Nacional de Música de México.



"Algunos de los que empezaron la carrera conmigo están presentes esta noche, estoy feliz y muy orgulloso de recibir el premio con todos, pero me gustaría hablar de Fernando Lozano con quien he tenido contacto a lo largo de los años, me ha dirigido en conciertos, en funciones de ópera y no se me puede olvidar nuestros primeros años", dijo.



Y añadió: "También quiero mencionar a Carlos Esteva. Quiero contar una anécdota: Todos los lunes eran musicales en la casa de los Esteva, Carlos, con su hermano Pepe, organizaba esas noches, venían cantantes, instrumentalistas, pianistas, eran noches de seis, siete horas, llegaba yo con una cantidad de música y de partituras, acompañaba a muchos de los cantantes", recordó.



Plácido Domingo agregó que también ha tenido "el placer" de trabajar con el director de orquesta de Enrique Bátiz, y dijo que pasó tiempos "extraordinarios" en su juventud a lado de figuras como el concertador Eduardo Mata, con quien empezó a escribir una sinfonieta. "Recuerdo con gran cariño a Eduardo, lo perdimos demasiado pronto, era un director de orquesta extraordinario. Esta batuta y todas las batutas se las hubiera llevado él en cualquier lugar del mundo", dijo.



El Premio Batuta, creado para "reconocer a los grandes maestros de la música clásica", contó con la participación de Coros de México Orquesta Sinfónica, bajo la batuta de René Platiní, organizador del reconocimiento.

El galardón que consta de una batuta de oro de 24 kilates, también fue entregado a las cantantes mexicanas María Luisa Tamez e Irasema Terrazas, el compositor Sergio Berlioz, la concertadora Lizzi Ceniceros, el director del Conservatorio Nacional de Música David Rodríguez de la Peña e in memoriam al fallecido director de orquesta Eduardo Mata.

El flautista Horacio Franco, el compositor inglés Michael Nyman, el compositor y guitarrista cubano Leo Brouwer, también fueron reconocidos, no acudieron a la ceremonia pero enviaron un video de agradecimiento a los organizadores.

En la ceremonia también se entregó un reconocimiento al Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y la estación Opus 94, por su apoyo a la difusión de la música clásica.