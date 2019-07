La miel es un alimento que producen las abejas a partir del néctar de las flores, es de consistencia viscosa y sabor dulce.

Existen más de 320 variedades de miel, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, dependiendo de la especie que recolecta el néctar y las plantas visitadas por las abejas, el color, sabor y olor de miel varían.



Aquí te diremos algunos tipos de miel y sus beneficios.



- Miel de romero



Es de color ámbar claro, suave al paladar.

Se produce a partir del romero y es rico en kaempferol, un antioxidante que se puede reducir hasta un 23% el cáncer pancreático, según revela un estudio en la American Journal of Epidemiology.

Asimismo, esta miel es ideal para tratar la tos o aliviar problemas de indigestión.

- Miel de eucalipto



Es una miel monofloral balsámica de color ámbar oscuro, procede del néctar de las flores de eucalipto.

De acuerdo con US National Library of MedicineNational Institutes of Healt es antiinflamatoria y antiséptica, por lo que se puede utilizar para combatir trastornos respiratorios como resfriados y gripes, faringitis o bronquitis.

- Miel de azahar



Esta miel es monofloral, de color claro y un sabor suave, se obtiene de la flor del naranjo, pero también pude contener ingredientes de otras flores cítricas.



Entre sus propiedades se encuentra el de un efecto relajante, que ayuda a bajar la ansiedad y el estrés.

Un estudio de la Analytical and Bioanalytical Chemistry en 2011 reveló que los flavonoides contenidos en la miel, especialmente en la de azahar, hacen de esta miel un antioxidante poderoso.

- Miel de acacia



Es una miel pálida que parece un cristal líquido, y es producida por las abejas que se alimentan de las flores de acacia.

Contiene vitaminas A, C y E. Además, tiene efectos hepatoprotectores (hígado) y nefroprotectores (riñones), según un estudio de la NCBI.



También posee propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, protectoras de ADN y antioxidantes.