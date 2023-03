The Last of Us: Por qué hacer vacunas fúngicas es tan desafiante

La exitosa adaptación televisiva de HBO del popular videojuego The Last of Us acaba de emitir el final de su primera temporada.

Si bien hay algunos aspectos de la premisa de la serie que están lejos de ser realistas (como la posibilidad de una pandemia de hongos), otros elementos están más basados en la realidad.

Tome el hecho de que incluso 20 años después del estallido de la pandemia fúngica apocalíptica no había cura o vacuna para proteger contra el hongo cordyceps mortal. Esto no es tan poco realista, considerando que en realidad actualmente no hay vacunas disponibles que puedan proteger contra las infecciones por hongos.

Esto se debe en gran parte a la cantidad de dificultades que presenta el desarrollo de vacunas fúngicas.

Primero, las personas con más probabilidades de enfermarse por infecciones fúngicas no podrían recibir una vacuna.

El tipo de vacuna más eficaz suele ser una "vacuna viva". Esencialmente, esto brinda a las personas una forma segura del patógeno que no puede causar una infección adecuada. Esto, a su vez, entrena al sistema inmunitario para combatir la enfermedad, preparándolo para el ataque del virus real y peligroso.

Pero las personas con sistemas inmunológicos débiles (debido al cáncer, ciertos tipos de medicamentos o infecciones virales, por ejemplo) no pueden recibir este tipo de vacunas, porque incluso una forma segura del virus podría dañarlos. Sin embargo, la mayoría de las personas que se enferman por infecciones fúngicas tienen sistemas inmunológicos débiles. Esto significa que incluso si se creara una vacuna fúngica viva, las personas que más se beneficiarían de una no podrían obtenerla.

Si bien existen otros tipos de vacunas, como la vacuna de subunidades, que utiliza una parte aún más pequeña de un virus o una bacteria para entrenar el sistema inmunitario, tienden a ser incluso menos eficaces, aunque suelen ser más seguras para las personas con sistemas inmunitarios débiles.

Otro problema con el desarrollo de vacunas fúngicas es que muchos hongos cambian de forma.

Las infecciones fúngicas generalmente comienzan después de inhalar las esporas. Nuestro sistema inmunológico es bueno para matar las esporas y evitar que causen enfermedades. Pero una infección ocurre si el sistema inmunitario no lo hace. Una vez dentro del cuerpo, el hongo cambia de forma a un nuevo tipo de célula que el sistema inmunitario puede no haber visto antes.

El propósito de una vacuna es entrenar al sistema inmunitario para que detecte y luche contra un patógeno a fin de prevenir una infección. Pero dado que las células fúngicas cambian de forma, esto hace que el desarrollo de una vacuna fúngica sea muy complejo, ya que no podemos predecir cómo la célula puede cambiar de forma una vez dentro del cuerpo.

Tratamientos antifúngicos

Otro enfoque para detener las infecciones fúngicas son los medicamentos que pueden combatirlas.

Un enfoque consiste en fabricar medicamentos que eliminen los hongos o impidan que crezcan (antimicóticos). Desafortunadamente, al igual que las vacunas, desarrollar nuevos antifúngicos es muy difícil.

Esto se debe a que las células fúngicas son similares a las nuestras en muchos aspectos. Como tal, encontrar objetivos para un fármaco que no sea tóxico para nuestros propios cuerpos es complicado. Sin mencionar que existe el creciente problema de la resistencia a los antifúngicos, donde los hongos ya no pueden ser destruidos por los medicamentos diseñados para matarlos. Esto explicaría por qué en las últimas dos décadas no se han desarrollado nuevos tipos de medicamentos antimicóticos, ya sea para tratar una infección o para prevenir que suceda en primer lugar.

En algunos casos, también se han usado medicamentos que estimulan el sistema inmunológico para ayudar a tratar las infecciones fúngicas. Este enfoque se basa en que los investigadores aprendan cómo el sistema inmunitario de una persona sana combate una infección y luego utilicen esta información para reparar el sistema inmunitario debilitado de un paciente para ayudar a protegerlo contra la infección. Este tipo de enfoque ha dado resultados exitosos tempranos para algunos tipos de infecciones fúngicas en humanos y puede funcionar junto con los medicamentos antimicóticos para mejorar la forma en que tratamos estas infecciones.

Vacuna Cordyceps

En el programa de televisión The Last of Us, es casi seguro que se habrían encontrado con muchas de estas dificultades, lo que puede explicar por qué no pudieron desarrollar una vacuna contra el cordyceps. Un obstáculo importante que debe superarse es conocer los hongos cordyceps que causan la infección tipo zombi.

Al igual que con todas las vacunas, es esencial comprender el error y descubrir qué mecanismos utiliza para evitar ser destruido. Esto es necesario para decidir qué estrategia de vacuna tiene más posibilidades de funcionar.

Pero cultivar cordyceps reales en un laboratorio es difícil y requiere mucho tiempo. Esto es cierto para muchas especies de hongos, ya que es difícil replicar las condiciones de crecimiento natural en un laboratorio. Esto ralentiza nuestro progreso en la comprensión de estos microbios y cómo podemos usar sus defensas naturales para evitar que causen infecciones.

Tener acceso a un paciente que es inmune (como Ellie) puede dar algunas pistas sobre cómo desarrollar otros tipos de tratamientos. Los anticuerpos (proteínas protectoras producidas por el sistema inmunitario) pueden ser útiles para tratar infecciones y pueden inyectarse a los pacientes como tratamiento. Los pacientes que son inmunes también pueden ayudarnos a saber qué anticuerpos son efectivos y cuáles protegen contra la infección. Afortunadamente para nosotros, los anticuerpos se pueden extraer de la sangre o tejido de pacientes vivos.

Si bien las cosas pueden no parecer muy esperanzadoras en el mundo ficticio de The Last of Us, las cosas parecen un poco más esperanzadoras en la realidad. Varias vacunas fúngicas que han llegado a los ensayos clínicos han mostrado resultados prometedores en humanos, incluida una vacuna que protege contra las infecciones por levaduras. Este es un paso importante para prevenir más daños por infecciones fúngicas, que actualmente causan cientos de miles de muertes cada año junto con miles de millones de infecciones.

Artículo original publicado en The Conversation, escrito por Rebecca A. Drummond, profesora Asociada en Inmunología e Inmunoterapia en la Universidad de Birmingham