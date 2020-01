Subastarán obra de Shakespeare en más de 4 millones de dólares

NUEVA YORK.- Un ejemplar del "Primer Folio" ("First Folio") de William Shakespeare, como se conoce al primer volumen recopilatorio de sus obras teatrales editado en 1623, se subastará en la sede de Christie's en Nueva York el próximo 24 de abril con un precio estimado entre 4 y 6 millones de dólares.



En un comunicado enviado este viernes, Christie's señala que es la primera vez en casi 20 años que se subasta una de las seis copias de este raro volumen que permanecen en manos privadas, después de que en 2001 la misma firma vendiera otra por un récord de unos 6,2 millones de dólares.



El "Primer Folio" contiene una colección de 36 obras teatrales del escritor británico, entre ellas 18 que de otra manera podrían haberse perdido para siempre, como "Macbeth", "Noche de Reyes" ("The Twelfth Night"), "Medida por medida" ("Measure for Measure") y "Julio César" ("Julius Caesar").



La jefa internacional de Libros y Manuscritos de Christie's, Margaret Ford, destacó que el ejemplar a subasta "es especialmente emocionante porque quedan muy pocas copias completas en manos privadas" y en su momento estuvo en las de su estudioso Edmond Malone, que hace 200 años confirmó que estaban completas.



El volumen fue publicado en 1623 por dos amigos de Shakespeare, los actores John Heminge y Henry Condell, que colaboraron tras la muerte del escritor para compilar una edición de su trabajo, organizándola según las categorías de comedias, tragedias e historias, explica Christie's.



El "Primer Folio", considerado como el trabajo más importante de la literatura en inglés y, en general, de la literatura de todo el mundo, viajará a distintas exposiciones en las sedes de Christie's en Londres, Nueva York, Hong Kong y Pekín antes de volver a la Gran Manzana para la subasta del 24 de abril.



Este ejemplar, señala la casa de subastas, está en manos del Mills College, una universidad privada de artes liberales y ciencias en Oakland (California, EE.UU.), que en diciembre del año pasado anunció que se desprendería de varias de sus valiosas obras para paliar sus problemas financieros.