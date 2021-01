Sigue estos pasos y sé buen conductor

CIUDAD DE MÉXICO.- Una cosa es manejar y otra hacerlo con toda responsabilidad, que no se limita a manejar en carretera o la ciudad, sino que se extiende, incluso, a cuando su auto se encuentra estacionado.

No es sólo cuestión de seguridad, sino que alcanza la reglamentación. Es parte de las responsabilidades que adquirimos al hacernos cargo de un auto. Existen una serie de chequeos que debes tener en mente:

Verificar el buen estado de tu auto es parte de ser buen conductor.

Mantenimiento general

Verifica que todos los indicadores de tu auto se encuentran en orden, como aceite, faros, llantas y frenos. Ahora mismo no es recomendable viajar y moverse de un lado para otro, pero si por cualquier motivo debes salir a carretera, pon el doble cuidado en el mantenimiento.

Tener un seguro para daños a terceros es fundamental al manejar.

Seguro de tu auto

Tu coche es un patrimonio que, como tu casa, o incluso tu celular, cuidas de sobremanera.

Tener tus documentos al día es de suma importancia para una conducción responsable.

Tenencia y verificación

Revisa las fechas de pago de ambos trámites, pues sin ellos te verás en líos con la policía de tránsito al intentar circular. La tenencia es un trámite anual, mientras que la verificación es dos veces al año.

Evitar multas es importante, pero también pagar las que ya se tienen.

Multas pendientes

Si por el motivo que sea fuiste acreedor a una (o varias) multas de tránsito y no la has pagado, puedes meterte en varios problemas, desde tener otra multa o cargo adicional, hasta no poder verificar tu vehículo.

Para saber si tienes multas pendientes de pago, puedes revisar el portal de la Semovi de la CDMX.