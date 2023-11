¿Si los pavos pudieran comer humanos, lo harían? Conversación tras publicación controvertida de PETA

Estados Unidos.- PETA, cuya abreviatura significa "People for the Ethical Treatment of Animals" (Personas por el Trato Ético de los Animales), es una influyente organización internacional de derechos de los animales fundada en 1980, con sede en los Estados Unidos.

“Tenemos la suerte de que los pavos nunca nos hagan esto”

Hoy, como en años anteriores, compartieron una publicación que aboga por la abstención de consumir pavo durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Este mensaje fue difundido en X (anteriormente Twitter), acompañado de una imagen caricaturizada que representa pavos sentados alrededor de una mesa como seres humanos, mientras que un cuerpo humano ocupa el lugar que normalmente ocuparía uno de los pavos. La descripción adjunta reza:

Tenemos la suerte de que los pavos nunca nos hagan esto; tú tampoco tienes que hacérselo a ellos.

We’re lucky turkeys would never do this to us—you don’t have to do it to them, either.



Art by @freebison pic.twitter.com/StSJlbxgte— PETA (@peta) November 22, 2023

Este contenido generó una conversación entre los usuarios de la red social, inicialmente centrada en la idoneidad de tales imágenes y luego extendiéndose a la veracidad de la afirmación de que los pavos no pueden consumir seres humanos.

Notas de la comunidad

En la sección de notas a la comunidad, se ha incorporado el siguiente texto:

Los pavos no son vegetarianos. Consumen ratones, lagartijas, ranas y prácticamente cualquier cosa que quepa en sus bocas. Si los pavos fueran más grandes o tuvieran los medios tecnológicos para cultivar y consumir humanos, su dieta actual sugiere que posiblemente lo harían.

Notas de la comunidad en la publicación original en X

Esta información se respalda citando la página de la Universidad de California sobre Agricultura y Recursos Naturales, específicamente en la sección que aborda datos sobre los pavos salvajes.

En dicha página se encuentra la siguiente información:

Los pavos son omnívoros y se alimentan de insectos, arañas, larvas, ratones, lagartijas, semillas, bellotas, frutas, pasto y hierbas. Todas las aves gallináceas escarban en el suelo, perturbando la tierra y la hojarasca en busca de comida.

Entonces, ¿si los pavos pudieran comer humanos, lo harían?

En respuesta, se destaca que, desde un punto de vista técnico, los pavos podrían consumir seres humanos si tuvieran la capacidad para ello; sin embargo, esta afirmación se basa en una especulación hipotética.