Rey Carlos III: Montan enorme operativo de seguridad para la coronación

Londres, Inglaterra.- La coronación del rey Carlos III en Gran Bretaña, prevista para el próximo sábado, ha sido considerada como uno de los operativos de seguridad más importantes y complejos en la historia del país.

Según Tom Tugendhat, ministro británico de Seguridad, decenas de miembros de la realeza, dignatarios y jefes de Estado del mundo asistirán al servicio religioso en la Abadía de Westminster.

Tugendhat indicó que la policía y los servicios de inteligencia se encuentran preparados para hacer frente a los retos a los que se enfrentan durante el evento.

Agentes por todas partes

Además, aseguró que los agentes de seguridad se encuentran por todas partes, lo que evidencia la importancia de la situación.

Mientras los agentes comenzaban a desplegarse por Londres, las autoridades detuvieron a un hombre e hicieron explotar una bolsa sospechosa ante el Palacio de Buckingham.

La Policía Metropolitana de Londres informó que el hombre se acercó a las puertas del palacio y pidió hablar con un soldado, pero cuando se le negó, comenzó a arrojar cartuchos de escopeta en el recinto del palacio.

Hombre con bolsa sospechosa

Las autoridades registraron al hombre y encontraron que llevaba consigo una navaja, por lo que fue detenido como sospechoso de posesión de un cuchillo y munición.

Un video mostró a los agentes alejando al hombre de las puertas del palacio. La mochila del sospechoso estalló en una explosión controlada después de que el hombre dijera a los agentes que la manipularan con cuidado.

La Policía Metropolitana de Londres afirmó que el incidente no se está tratando como un acto terrorista y que no hubo disparos ni heridos. Carlos y Camila, la reina consorte, no se encontraban en el Palacio de Buckingham en el momento del incidente.

Gran actividad en el Palacio de Buckingham

El Palacio de Buckingham ha visto una gran actividad debido a la llegada de turistas y medios internacionales para la coronación. Se espera que más de 9 mil agentes de la policía vigilen las calles de Londres durante la coronación, acompañados de 2 mil 500 miembros de las fuerzas del orden especializados en leyes, incluidos policías de marina, expertos en explosivos y agentes de vigilancia.

Mientras tanto, grupos defensores de derechos han acusado a las autoridades de reprimir las libertades civiles para garantizar que los actos se desarrollen sin contratiempos. Este asunto se suma a la controversia en torno a la seguridad y la privacidad en los eventos de gran magnitud, como lo es la coronación del rey Carlos III en Gran Bretaña.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades para garantizar la seguridad del evento, el incidente en el Palacio de Buckingham ha sido un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la preparación en estos eventos.

La coronación del rey Carlos III será un momento histórico para Gran Bretaña y el mundo, y se espera que se realice sin mayores incidentes gracias a la labor de los agentes de seguridad y la cooperación de los asistentes.