Reina Letizia: Conoce los cuidados que da a su bella cabellera

ESPAÑA.- Para nadie es ninguna novedad que en cuestiones de moda, belleza y estilo de vida, la reina Letizia sea de las que acapara gran parte de las secciones.

Y no es para menos, tanto Letizia Ortiz, como Kate Middleton o Meghan Markle, se han logrado posicionar como las role models predilectas en cuanto a estos temas y seguir tanto sus rutinas como su estilo se ha convertido en un must en la actualidad. Siendo estas royals un parámetro de lo más in para replicar.

Si hablamos de rutina de belleza y específicamente lo delimitamos a la reina de España, podemos decir que todo lo que la rodea, en cuestiones de beauty genera gran interés e impacto por los grandes resultados que vemos en ella y la gran belleza que presume.

En esta ocasión, no sólo hablaremos del producto de belleza que usa Letizia Ortiz, para verse bien, sino también de cómo este puede ser la solución tanto para tu cabello como para el medio ambiente.

La Reina Letizia siempre porta una melena frondosa y con volumen.



EL SHAMPOO DE LA REINA LETIZIA

Cada día vemos más y más productos con la categoría de sustentable u orgánico, en un esfuerzo de tanto marcas y consumidores para reducir nuestra huella e impacto en el planeta.

Y dicha categoría se ha colado hasta en el shampoo de la propia reina Letiza, para demostrarnos que no es una simple tendencia sino algo que debemos considerar en nuestra rutina diaria.

El shampoo al cual hacemos referencias es Go Organic de Farma Dorsch, un producto carente de sulfatos, siliconas, parabenos y petroquímicos, que además te dejará una melena digna de la reina de España.

Una cabellera sana es fundamental para la Reina de España.

Este español, además de cuidar el medio ambiente, está formulado con vitaminas B5, B6, Biotina y Zinc; para limpiar y tratar el cabello de forma saludable, estimulando el crecimiento, reduciendo la caída del cabello al incrementar la circulación sanguínea y aumentando la densidad, grosor, volumen y salud del cabello envejecido. Por lo que además de tener prácticas ambientalistas y ser 100% natural, es el shampoo anti aging que necesitarás para tu melena.

Este shampoo antiedad es uno de los secretos mejores guardados de la reina Letizia y no nos queda ninguna duda de porque es su principal arma para lucir una melena radiante y espectacular.

Por lo que a pesar de que no cuentes con el pelo fino o débil, este shampoo será un must para afinar tu tratamiento capilar en búsqueda de brillo, densidad y volumen; y quién mejor que la propia Letizia Ortiz para aprobarlo.ç