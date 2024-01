¿Rechazas invitaciones a salidas? La ciencia dice que está bien; conoce 3 consejos para hacerlo

CIUDAD DE MÉXICO.- Es temporada de fiestas, pero si eres una persona que rechazas invitaciones a salidas sociales estás respaldado por la ciencia, ya que dice que está bien.

Para mayor tranquilidad: la ciencia ha descubierto que está bien decir no a las cosas.

Un nuevo informe examinó las posibles ramificaciones de rechazar una invitación a una salida social y descubrió que la gente tiende a sobreestimar lo importante que es.

Publicado en el Journal of Personality and Social Psychology , el informe consideraba cosas como: ¿Quiénes te invitaron se sentirán decepcionados o pensarán diferente de ti si dices que no? ¿Dejarán de invitarte a cosas directamente?

Para uno de los autores del estudio, la pregunta de investigación surgió de sus propias ansiedades.

"Me invitaron a un evento, era la boda de alguien, estaba bastante lejos y era bastante complicado llegar. Y realmente no quería asistir", dijo Julian Givi, profesor asistente de marketing en la Universidad de West Virginia.

Pero yo estaba como, 'Hombre, no puedo decir que no, ¿verdad? Me van a matar si no voy'. Y entonces me hizo preguntarme: si la gente se preocupa demasiado por estas ramificaciones negativas... ¿realmente existen?".

Así fue el estudio sobre las invitaciones a las salidas

El estudio que buscaba esta verdad constaba de dos grupos: los que invitaban y los invitados . Con más de 2 mil participantes y cinco rondas de experimentos, se pidió a los miembros de cada grupo que se imaginaran a sí mismos en diversas situaciones reales e hipotéticas.

A los invitados, por ejemplo, se les pidió que imaginaran que invitaban a alguien a una salida social (como cenar o ir a un museo) y cómo se sentirían si la persona dijera que no. Los hallazgos fueron claros.

Los invitados tienen preocupaciones exageradas sobre cuánto enojará el rechazo al que invita, señal de que al invitado no le importa el que invita, y hace que sea poco probable que el que invita ofrezca otra invitación en el futuro", encontró el estudio.

"Esta asimetría surge en parte porque los invitados exageran el grado en que los invitados se centran en el declive en sí, en contraposición a los pensamientos que pasaron por la cabeza del invitado antes de decidir".

¿Cómo puedes rechazar invitaciones? Conoce algunos consejos

Eso no quiere decir que debas rechazar invitaciones quieras o no. Givi ofreció algunos consejos sobre cómo rechazar una oferta respetuosamente.

Dé una razón en lugar de simplemente un rotundo "no", señala.

Si lo invitan a un evento con un costo esperado, como una cena o un espectáculo, menciónelo en su razonamiento para no poder asistir. Givi dijo que la gente será más comprensiva y menos propensa a presionarte.

Rechace respetuosamente, pero ofrezca una actividad alternativa en el futuro para demostrarles que todavía le importa y valora esa relación.

Dejando a un lado las expectativas sociales, hay muchas razones comprensibles por las que alguien podría querer saltarse una fiesta, un viaje o una reunión costosa.

Deudas por compromisos sociales

El año pasado, la plataforma de préstamos LendTree estimó que los estadounidenses estaban endeudándose por mil 500 dólares para afrontar sus gastos navideños.

Ese es el número más grande que hemos visto desde que comenzamos a analizar esto en 2015", dijo a NPR el analista jefe de crédito de LendTree, Matt Schulz.

Ese es el tipo de cosas que pueden tomar un poco de tiempo para pagar. Y dado lo pequeño que es el margen de error financiero del estadounidense promedio, cada porción adicional de deuda importa".

Si no tienes dinero para cumplir con tus compromisos financieros, lo mejor es llegar a un acuerdo con la institución con quien tienes la deuda

Si a esto le sumamos el estrés de las facturas, los precios inflados de los productos y el estrés general de la temporada navideña , es posible que algunas personas simplemente no tengan ganas de salir. Y eso también está bien, dijo Givi.

"Estamos rechazando eventos no necesariamente porque tengamos otro compromiso o no podamos permitirnos ir o lo que sea, sino que en realidad simplemente no queremos ir", dijo.