RAE niega haber modificado la norma sobre el uso del acento en "solo": Así se debe de escribir

ESPAÑA.-La Real Academia Española (RAE) se volvió tendencia el día de ayer luego de que varios medios dijeran que había devuelto el uso de acento en la palabra “solo”.

Sin embargo, este viernes la RAE negó haber modificado la norma sobre el uso de la tilde.

De acuerdo al diario El País, la Real Academia indicó que solo fue “un cambio de redacción” para dejar más clara la opción de tildar el adverbio en caso de ambigüedad, una posibilidad que ya incluía la norma desde 2010.

La institución detalló en dicho año que únicamente se tildará solo y pronombres "éste", "ése" y "aquél" cuando se produzca “riesgo de confusión”.

Hasta entonces, se escribía sólo con tilde si era adverbio (”sólo se vive una vez”) y éste, ése y aquél cuando ejercían función de pronombres nominales (”ha sido aquél).

“Lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la “Ortografía” de 2010. Incluso la expresa de forma más clara: 1. Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio “solo” y los prons. demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad”, comentó la RAE en Twitter.

Agregó:

2. Se mantiene la opción de tildar o no estas palabras cuando haya riesgo de ambigüedad. Al introducir “a juicio del que escribe”, no se añade nada nuevo. Es siempre el que escribe quien valora si existe o no ambigüedad".

“Si el hablante percibe que existe riesgo de ambigüedad y escribe esa tilde, lo tendrá que justificar. Por ejemplo, si alguien escribe tilde en una oración como “Sólo vino Ana a la fiesta”, será difícil que pueda explicar la existencia de una doble interpretación”.