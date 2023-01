¿Quién fue Don Bosco? y los magos más famosos de la historia

Tijuana, BC.- En el marco del Día Internacional del Mago este 31 de enero, se recuerda la labor ejercida por los ilusionistas, adivinos, prestidigitadores y otros artistas que logran cautivar al público por medio de representaciones fuera de la realidad.

La efeméride fue conmemorada en el mundo desde 1934 y se trata de una fecha emblemática porque rinde tributo al Santo Patrono de los Magos, Juan Bosco. El santo fundador de la Congregación Salesiana fue reconocido por su capacidad de practicar destrezas mágicas para predicar la palabra de Dios.

Así como el santo nacido en Italia, otras figuras internacionales se colocaron en el imaginario popular al momento de hablar sobre magia, por lo que le presentamos algunos de los magos más famosos de la historia.

Harry Houdini

Originario de Budapest, Houdini llamó la atención en los espectáculos de Vaudeville al mudarse a los Estados Unidos, aunque los tours que ofreció por Europa le ayudaron a popularizar su estilo de presentaciones. El escapista es destacado por sus habilidades para liberarse de ataduras con cuerdas, cadenas, candados y otras situaciones frente al público.

Dai Vernon

David Frederick Wingfield Verner, conocido como “El profesor”, saltó a la fama mundial por ser la única persona en el mundo que pudo engañar a Harry Houdini. El ilusionista dedicó gran parte de su carrera a dominar completamente el que fue su primer libro de magia, The Expert at the Card Table, un tratado sobre manipulación y trampas en los juegos de cartas.

David Copperfield

David Seth Kotkin, quien se hiciera llamar David Copperfield, es considerado como uno de los pioneros en la magia moderna. El nacido en Nueva Jersey, es mundialmente famoso por la desaparición de la Estatua de la Libertad, levitar sobre el Gran Cañón y atravesar la Gran Muralla China.

David Blaine

Elogiado por su trabajo en juegos de ilusión, el acróbata de Brooklyn, Nueva York, logró acaparar la atención del mundo gracias a sus hazañas extremas, como el pasar siete días dentro de un ataúd de cristal bajo tierra, así como lograr alcanzar 44 días sin comida.

Dynamo

Steve Frayne, aprendió a realizar ilusionismo desde muy joven y desarrolló sus habilidades en sus viajes hacia Nueva Orleans. El inglés saltó a la fama con sus múltiples apariciones en los medios, como lo es su programa ‘Dynamo: Magician Impossible’, al igual que por sus anuncios para marcas de moda, alimentos y telefonía.