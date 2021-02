¿Quién era María Grever y por qué está en el Doodle de Google?

Este 11 de febrero, Google decidió hacerle un homenaje a María Grever, una legendaria cantante y compositora mexicana, quien además es una de las más grandes compositoras de nuestro país y una de las primeras en obtener éxito internacional.

María Grever fue compositora de música de concierto, para películas y documentales, así como de boleros, poemas sonoros y más de 800 canciones populares. Debido a su gran éxito internacional, Grever rompió con los esquemas y demostró que las mujeres también podían incursionar en un ámbito dominado por los hombres.

��"Ladrón de amores me llaman

por robarme tu cariño [...]

Tipitipitín, tipitín,

tipitipitón, tipitón,

todas las mañanas

bajo tu ventana

canto esta canción"��



¿Ya viste el doodle de hoy en @Google? ¡Es dedicado a la compositora mexicana María Grever! pic.twitter.com/saMxeDUuhI — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) February 11, 2021

¿Quién era María Grever?

María Joaquina de la Portilla Torres nació en León, Guanajuato, el 14 de septiembre de 1885. Debido a que su padre era español, María y su familia se mudaron a Europa cuan tenía solo 6 años. Sus padres decidieron alimentar su talento y María comenzó a recibir clases de música en Sevilla y Madrid. Posteriormente se trasladó a París, en donde comenzó a tomar clases con Claude Debussy, uno de los compositores más importante de Europa en aquella época, además, también tomó clases con Franz Lehár.

Después de la muerte de su padre, María y su familia regresan a México y se establecen en la capital, en donde Grever continua con sus estudios y se convierte en compositora y concertista de piano.

Se casó con León Augusto Grever en 1907 y adoptó su apellido. Cuando estalló la Revolución, ella y su familia se mudan a Jalapa, Veracruz. Fue durante esta época cuando Grever comenzó a escribir sus más grandes éxitos, tales como "El ruiseñor" y "Vida mía". Comienza a ganar más fama nacional e internacional cuando José Mojica graba el tema Júrame, escrito por Grever.

Una vez que el bolero que convierte en el género musical más popular en nuestro país, María Grever compuso sus más grandes éxitos: "Te quiero, dijiste", "Cuando vuelva a tu lado", "Alma mía", "Ya no me quieres", "Así", "Volveré", "Por si no te vuelvo a ver" y "Tipitipitin".

María Grever y su familia se mudan a Nueva York en 1916, en donde comienza su época de oro. Grever comienza a dirigir una orquesta formada por hombres, funda su propia editora, publirrelacionista, promotora de artistas mexicanos en el extranjero y crea un método llamado Aprenda usted español por medio de la música. Fue la primera mujer mexicana en ingresar a la Sociedad Americana de Autores, Compositores y Editores de Música (ASCAP).

Posteriormente fue contratada por los Estudios Paramount y 20th Century Fox para componer música para películas y documentales. También incursionó en Broadway, en donde creó la música y dirigió la orquesta para la comedia musical Viva O'Brien. Sus canciones aparecen en películas como Cuando me vaya, cantada por Jane Powell y Ann Southern en la película Nancy Goes to Rio. Cuando vuelva a tu lado se adapta en inglés con el título What a difference a day makes, la graban varias orquestas como la de los Hermanos Dorsey y Dinah Washington, cantante de jazz la graba y le otorgan un Grammy.

¿Cuáles fueron las canciones más famosas de María Grever?

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Radio, las canciones compuestas por María Grever han sido interpretadas por cantantes como José Mojica, Andy Russell, Dean Martin, Nicolás Urselay, Bobby Darin, Enrico Caruso, Ray Conniff, Aretha Franklin, Alfonso Ortiz Tirado, Libertad Lamarque, Las Andrews Sisters, Barry Manilow, Bola de Nieve, Tonny Bennett, Sara Vaughan, Gloria Estefan, Marco Antonio Muñiz, Amy Winehouse, Carmela y Rafael, Luis Miguel, Rod Stewart, José Carreras, Natalie Cole, Tania Libertad, Javier Solís, Natalia Lafourcade, Eugenia León y muchos más.

Desafortunadamente, Grever sufrió de una parálisis en 1948 y aunque no se recuperó, continuó componiendo música. Falleció en Nueva York el 15 de diciembre de 1951 y sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México a petición suya. Fue sepultada en el Panteón Español.