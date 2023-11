¿Qué significa el término "twink"?

INTERNET.- El término "Twink" es una expresión de la jerga gay que se utiliza para describir a hombres homosexuales jóvenes, delgados y con apariencia juvenil, generalmente en el rango de edades de 14 a 24 años. A menudo se asocia con características como la falta de vello corporal y una apariencia esbelta. Este término es parte de un conjunto de etiquetas utilizadas en la comunidad gay para categorizar a las personas según su apariencia física y roles sexuales, junto con etiquetas como "oso", "jock" y "Daddy".

El origen de la palabra "Twink" en el contexto de la comunidad gay es un tema que ha generado diversas teorías. Aunque no existe una etimología oficial, dos explicaciones populares han surgido a lo largo del tiempo. Una de las teorías sugiere que la palabra proviene de la adaptación del término británico "twank", utilizado para describir a jóvenes contratados por hombres mayores y dominantes debido a su delgadez y apariencia refinada. La segunda teoría se relaciona con los famosos pastelillos "Twinkies", que son pequeños, suaves y rellenos de crema, características que algunos consideraron similares a los rasgos de los jóvenes a los que se refiere el término. Aunque en un principio esta etiqueta fue vista de manera negativa, con el tiempo ha evolucionado y se ha convertido en una de las tribus más populares en la comunidad gay.

Scott Olson/Getty Images

Estas etiquetas han sido objeto de debate en la comunidad LGBT+ debido a la preocupación de que perpetúen estereotipos y roles de género tradicionales. Algunos argumentan que estas etiquetas pueden llevar a la sobresexualización y la inseguridad en la comunidad gay, ya que a menudo se asocian con expectativas de comportamiento y apariencia. Además, se ha señalado que estas etiquetas tienden a reflejar roles de género tradicionales que no necesariamente se aplican a las relaciones homosexuales.

Las redes sociales, como Grindr, TikTok e Instagram, a menudo continúan promoviendo estas etiquetas, lo que ha llevado a un llamado a la reflexión sobre su uso y significado. Se enfatiza que identificarse con una etiqueta, como "Twink" o cualquier otra, debe ser una elección personal y no una imposición de estereotipos externos.

En un mundo donde la diversidad es esencial, se alienta a la comunidad LGBT+ a cuestionar estas etiquetas y a construir sus identidades basadas en quiénes son en lugar de cómo se ven físicamente o en sus roles sexuales. La nueva generación, conocida como la Generación Z, ha demostrado ser más receptiva a desafiar las expectativas tradicionales y construir identidades más auténticas.

El término "Twink" ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha adquirido diversas connotaciones. Algunas personas pueden considerarlo un término afectuoso, mientras que otros lo ven como un término de odio. En última instancia, su significado y su carga emocional dependen del contexto en el que se utiliza y de la perspectiva de la persona a la que se refiere.

Ser "Twink" es un elemento controvertido en la comunidad gay que ha llevado a una reflexión más profunda sobre la identidad y los estereotipos en la comunidad LGBT+. Cada individuo tiene el derecho de definirse a sí mismo sin ser definido por etiquetas impuestas desde fuera.

Existen incluso diferentes tipos de twinks, entre ellos el twink europeo, que bien lo podría representar el personaje de Timothée Chalamet en la película “Call me by your name".