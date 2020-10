¿Por qué es mejor utilizar bolígrafos de gel que de tinta normal?

Ciudad de México.- Los bolígrafos o plumas han formado parte de toda nuestra vida escolar y laboral siendo la herramienta perfecta para plasmar nuestras ideas. La creatividad es una capacidad universal que todos podemos desarrollar sin importar nuestra edad, solo es cuestión de encontrar la herramienta perfecta que nos permita salir de lo convencional. Existen una gran variedad de bolígrafos, pero te has puesto a pensar ¿Cuál es el mejor para ti?



Los bolígrafos más comunes son los de tinta, seguro los has utilizado ya que los encuentras en todos lados, la desventaja de estos es que debes ejercer cierta presión sobre la hoja para que salga la tinta en el papel. Además, su trazo no es tan uniforme, es más grueso y tiende a verse opaco.

Por otro lado, se encuentran los bolígrafos de gel, los cuales tienen un tipo de tinta más acuosa que permite deslizarte por el papel de manera uniforme, suave y brillante, además que su gama de colores es muchísimo más amplia que la tinta normal y es de rápido secado. Para utilizarlos no es necesario ejercer presión en el papel, ya que el bolígrafo se desliza por si solo, permitiendo escribir más rápido.Existen bolígrafos de gel como los de Crayola Alternative que cuentan con la certificación AP, Producto Aprobado, el cual es el certificado de evaluación toxicológica elaborado por expertos médicos que avalúan que no contiene sustancias tóxicas. Es importante, revisar que las herramientas que utilices cuenten con esta certificación para prevenir riesgos al utilizarlos.

Es importante recordar que dependiendo la presión que le pongas sobre el papel será el grosor de la línea, entre más presión hagas más grueso saldrá el trazo.

Recuerda utilizarlos sobre superficies mate para obtener el color brillante del gel.

Evita utilizarlos sobre superficies resbalosas o brillosas, ya que no se reflejará tanto el color.

Busca opciones que sean de punta retráctil para evitar que se seque rápido el gel.



Ahora que ya conoces las diferencias, es cuestión de encontrar la herramienta que mejor se adapte a ti que te permita expresar tus emociones, trascender y salir de lo convencional, recuerda que siempre hay una alternativa.

*Fuente: Crayola