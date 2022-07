¿Por qué en pandemia de Covid aumentó la venta de cristales y por qué mucha gente cree que tienen "energía"?

NUEVA YORK.-El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, usa un brazalete de piedras de energía que le regalaron sus seguidores. En una entrevista reciente, Adams habló sobre su creencia de que la ciudad de Nueva York tiene una "energía especial" porque se asienta sobre una reserva de gemas y piedras raras: el llamado "esquisto de Manhattan", que tiene más de 450 millones de años y contiene más de 100 minerales.

Adams no es el único que imbuye a las rocas de un significado metafísico. Durante el primer año de la pandemia, la industria del cristal floreció y los clientes esperaban que las gemas pudieran aliviar su ansiedad.

Algunas personas pueden estar confundidas sobre el encanto de estas piedras. Pero los entusiastas del cristal no son desviados. Las ideas actuales sobre los cristales provienen de una tradición más amplia llamada "religión metafísica" que siempre ha sido parte del panorama espiritual estadounidense.

Más que rocas

Técnicamente, un cristal es cualquier materia con un patrón repetitivo de átomos o moléculas. Los cristales a la venta en las tiendas se conocen como cristales euédricos porque tienen superficies bien definidas o "caras".

Durante siglos, la gente ha atribuido propiedades especiales a los cristales. El científico Carl Sagan, en su libro "The Demon-Haunted World", rastrea su popularidad moderna hasta una serie de libros escritos en la década de 1980 por Katrina Raphaell, quien fundó The Crystal Academy of Advanced Healing Arts en 1986.

Los cristales no son solo piedras llamativas. El cuarzo se usa en electrónica porque posee propiedades piezoeléctricas que hacen que libere una carga eléctrica cuando se comprime. Pero, como los escépticos se apresuran a señalar, no hay evidencia de que los cristales puedan traer salud, prosperidad o cualquiera de las otras propiedades que los entusiastas de los cristales pueden atribuirles.

Minando lo metafísico

Sin embargo, los cristales son parte de una tradición más amplia llamada religión metafísica, un término acuñado por la historiadora Catherine Albanese.

La religión metafísica incluye movimientos modernos de la Nueva Era, un entorno nebuloso de creencias y prácticas espirituales alternativas, como la sincronicidad o las habilidades psíquicas. Tradiciones más antiguas como el mesmerismo, la idea de que los seres humanos emiten energía magnética que puede usarse para curar, y el espiritismo, la creencia de que los médiums pueden comunicarse con los muertos, también caen bajo el paraguas metafísico.

El cuarzo se usa en electrónica porque posee propiedades piezoeléctricas que hacen que libere una carga eléctrica cuando se comprime.

Albanese atribuye cuatro características a las tradiciones metafísicas: una preocupación por la mente y sus poderes; “correspondencias”, o la idea de conexiones ocultas entre las cosas; una tendencia a pensar en términos de energía y movimiento; y un anhelo de salvación entendido como “consuelo, terapia y sanación”.

'Magia contagiosa'

Las ideas metafísicas sobre los cristales exhiben cada una de estas características.

Si bien los cristales son objetos físicos, no pensamientos, muchos entusiastas de los cristales recomiendan "limpiar" y "cargar" los cristales a través de la visualización y otras técnicas de meditación. Así que la mente juega un papel clave en la espiritualidad del cristal, como lo hace en otras formas de religión metafísica.

La correspondencia se refiere a la creencia que se encuentra en muchas tradiciones ocultas de que las cosas ordinarias poseen cualidades secretas o conexiones con otras cosas.

Un ejemplo clásico es la astrología, que postula una correspondencia entre el cumpleaños de uno y ciertos rasgos de personalidad.

Las afirmaciones metafísicas sobre los cristales también reflejan una creencia en las correspondencias. Por ejemplo, Colleen McCann, una chamán autodenominada afiliada al proveedor de cristales Goop, describió las cualidades positivas de diferentes cristales: las piedras de sangre promueven la buena salud, los cuarzos rosas ayudan con el amor y las calcitas de mangano rosa son buenas para dormir.

Los entusiastas de los cristales modernos a menudo usan palabras como "energía" y "vibraciones" que presentan sus ideas en un registro científico. Cuando los entusiastas hablan de la energía de los cristales, como lo hizo Eric Adams, en realidad quieren decir que ejerce influencia dentro de cierta proximidad. Este es el principio detrás de las botellas de agua de cristal que se pueden usar para "cargar" el agua con "energía vibratoria".

Despojada del lenguaje científico, la lógica de la energía y las vibraciones es otra forma de lo que el antropólogo James Frazer llamó "magia contagiosa" que se encuentra en muchas culturas, donde se cree que simplemente colocar una cosa junto a otra causa un efecto.

Una fuente de estigma

Finalmente, la religión metafísica tiende a enfocarse en resolver problemas en esta vida más que en el más allá. Esto incluye salud y prosperidad, pero también crecimiento emocional y bienestar. La espiritualidad de los cristales ciertamente se centra en torno a estos objetivos mundanos.

Esta es una gran distinción de tradiciones como el cristianismo que enfatizan la salvación en el cielo. También es un factor de por qué las ideas metafísicas son estigmatizadas a pesar de su popularidad.

El cristianismo protestante, con su énfasis en la “sola fides” (solo la fe), históricamente ha descartado muchas formas de religión material u objetos con significado religioso como superstición. Entonces, en una cultura formada por su mayoría históricamente protestante, algunos estadounidenses pueden estar predispuestos a ver la espiritualidad del cristal como tonta, codiciosa o incluso blasfema.

Pero mientras que las afirmaciones sobre las propiedades ocultas de los cristales carecen de validación científica, también lo hacen muchas de las afirmaciones del cristianismo y otras religiones principales.

Desde una perspectiva histórica, las ideas de Adams sobre los cristales no lo convierten en un caso atípico.

"Como estudioso de los estudios religiosos, lo veo como una parte normal del panorama religioso estadounidense", dice Joseph P. Laycock, profesor Asociado de Estudios Religiosos de la Universidad Estatal de Texas.

