Por primera vez Meghan Markle habla sobre su vida en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- La reciente publicación del libro "Finding Freedom" ha agitado el mundo de Harry y Meghan, quienes han tratado de llevar sus vidas en privado desde su apartamiento de la corona inglesa. Recientemente los ex royal compraron una residencia en Santa Bárbara California, con lo que se consideran oficialmente residentes estadounidenses.

Luego que se confirmara que ni Meghan o Harry dieron entrevistas para la realización del libro, ahora la ex actriz reapareció en una cumbre virtual (The 19th Represents), en la que participó como entrevistadora de la cofundadora y CEO de The 19th Emily Ramshaw.

La duquesa de Sussex, quien celebró 39 años recientemente, se unió al encuentro virtual ese viernes para conversar con la cofundadora y directora de The 19th una organización sin fines de lucro y no partidista que informa en la intersección de género y política.

“Hay tanta toxicidad en lo medios. Mi esposo y yo hablamos muy a menudo de cómo por llamar la atención se genera toda una economía, pues es lo que se puede monetizar en este momento. Entonces, si sólo estás tratando de llamar la atención de alguien, estás buscando algo lascivo, en lugar de algo verdadero”, dijo.

“Creo que volver al lugar donde se está creando es muy importante, donde los periodistas simplemente digan la verdad en sus reportajes, a través de una perspectiva compasiva y empática, esto ayudará a unir a las personas. Esto va a construir una comunidad que, en estos momentos, sentimos muy desconectada, así que este es un gran espacio que podría servir de conexión”, expresó.

Meghan también se dio tiempo para platicar sobre su mudanza a los Estados Unidos, justo unos meses antes de que ocurriera el asesinato de George Floyd, lo que provocó revueltas en todo el mundo, en busca de denunciar el racismo.