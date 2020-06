Planea tu boda en tiempos de Covid

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuarentena se sigue alargando y mientras muchas actividades se van recuperando poco a poco y el mundo sigue haciendo esfuerzos para detener la propagación del virus, muchas parejas todavía se encuentran ante la disyuntiva de posponer o cancelar su boda en los siguientes meses.

Si para tu boda faltan días o meses, o apenas quieres comenzar a retomar las celebraciones, mi primera recomendación es que consideres que habrá cambio de planes. Puedes seguir los siguientes cinco consejos que te presento para que no comas ansias con la situación.

1. Considere posponer el evento

Como podemos suponer los eventos más grandes seguirán en espera en un futuro previsible, es importante comenzar el proceso de aplazarlos. Tal vez no sea buen momento para bodas grandes, pero sí para celebraciones pequeñas; o si tu boda era en un lugar cerrado, la puedes posponer a un hermoso jardín o hacienda con esto no quiero decirte que canceles tu boda. En lugar de eso, posponla.

2. Prepárate para un recuento de invitados más pequeño

Es posible que haya bodas con un número menor de invitados a medida que el Covid-19 continúa propagándose.

Si el recuento de invitados es menor, tal vez deba reconsiderar la decoración y catering para hacerlos aún más especial.

Confía en tu wedding planner y en los proveedores clave para elaborar un Plan B reflexivo, bello y sólido, o tal vez sea en realidad un Plan C, y aunque no tengas que implementar este plan, tenerlo te ayudará a sentirte menos incierto y menos estresado.

3. Consulte con sus proveedores

Si tus proveedores aún están dispuestos a asistir, pregunta sobre los pasos que han tomado para protegerse a sí mismos y a sus invitados. Los proveedores de servicios de catering, las empresas de alquiler y los diseñadores florales con los que trabajo han sido geniales al describir las formas en que han intensificado los procedimientos de desinfección, también se sugiere pedir a tus proveedores, y a tus invitados, que usen máscaras protectoras, gel antibacterial y túneles de sanitización.

4. Confíe en los profesionales

Si habías elegido no contratar a un planificador de bodas al comienzo del proceso, no es demasiado tarde: contar con la ayuda de un profesional para reprogramar tu gran día, comprender los contratos de tu proveedor o elaborar un plan de ceremonia alternativo a menudo sigue siendo una opción. Un profesional experimentado te puede ayudar a establecer un nuevo plan lo más rápido posible. Como nunca antes hemos experimentado algo así, hablar con un profesional puede ser útil y algunos pueden ofrecer consultas por hora. Con mucho gusto si me envías un mail puedo ofrecerte este servicio.

5. Un día a la vez

Si ya ha comenzado a hacer planes para una boda de invierno, no se apresure a hacer ningún cambio. Creo que las parejas deberían continuar planeando sus bodas, pero lo ideal es proceder normalmente por ahora.