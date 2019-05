Pide Japón al mundo que use orden tradicional de sus nombres

TOKIO, Japón

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón quiere que el mundo empiece a utilizar el orden tradicional de sus nombres: Con los apellidos en primer lugar.

El primer ministro dejaría entonces de ser Shinzo Abe, como se le conoce fuera de su país, y se convertiría en Abe Shinzo, como se le dice en Japón. El propio gobierno japonés adoptó hace más de un siglo el orden occidentalizado de los nombres en los usos con extranjeros, como una forma de internacionalizarse.

Los apellidos también preceden a los nombres de pila en China y Corea del Sur, pero ambos países mantienen ese estilo en su uso internacional, obligando al resto del mundo a entender que el primer nombre mencionado es el apellido.

El ministro de Exteriores Taro Kono planea pedir a los periodistas extranjeros que cambien al orden del nombre japonés cuando escriban sobre el comienzo de la nueva era imperial de Japón, la próxima cumbre del Grupo de los 20 en Osaka a finales de junio y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También vienen la copa del mundo de rugby y la ceremonia de coronación del nuevo emperador Naruhito a finales de este año, dijo Kono.

Muchos medios de comunicación extranjeros se refieren al presidente chino como Xi Jinping y al presidente surcoreano como Moon Jae-in, y creo que es deseable señalar de la misma manera que el primer ministro es Abe Shinzo", dijo Kono a los periodistas el martes. Añadió que los medios de comunicación nacionales con servicios en inglés también deberían considerar la posibilidad de cambiar el orden de los nombres.

Kono, educado en Estados Unidos y con dominio del inglés, ha abogado durante mucho tiempo por ese cambio. El nombre de su familia aparece primero en su tarjeta de presentación y en Twitter.

"Durante mucho tiempo me he estado preguntando por qué me convierto en Kono Taro en inglés a pesar de que me llamo Taro Kono", dijo a una comisión parlamentaria sobre diplomacia y defensa en abril.

La cancillería japonesa invierte el orden de los nombres de los periodistas de los medios de comunicación occidentales cuando les emite tarjetas de identificación, con los apellidos en primer lugar.

La sugerencia de Kono recibió reacciones encontradas, incluso en el partido gobernante.

El ministro de Educación, Masahiko Shibayama, apoyó el cambio, pero otros, como el secretario en jefe del gabinete, Yoshihide Suga, reaccionaron cautelosos. El funcionario citó la "práctica consuetudinaria". El estilo del nombre de pila en primer lugar se ha vuelto estándar en las tarjetas de crédito y en muchas compañías privadas japonesas.

Una propuesta similar de un panel de educación hecha hace 20 años pasó ignorada en gran medida.