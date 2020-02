Para personas con sudoración excesiva y mal olor ya hay una alternativa permanente

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Eres de las personas que sufre de sudoración excesiva? La ciencia ha descubierto un innovador tratamiento que lleva por nombre Miradry.

El dermato-oncólogo Rodrigo Gutierrez Bravo explicó en el programa "Venga la Alegría" que el mismo consiste en colocar una especie de “tatuaje” y números en el área de la axila que servirán como guía. Con el uso de micro ondas les permitirá llevar a 45 grados los primeros cinco milímetros de la piel, “destruyendo las glándulas sudoriparas”.

Dijo que hay pacientes que se cambian de ropa hasta dos veces al día porque la manchan o decoloran. “Cualquier persona es candidata. Hay 160 casos de éxito en el mundo”.

Indicó en la localidad de Polanco en Ciudad de México ya cuentan con el tratamiento.

Durante el programa, reveló que después del tratamiento ya no es necesario usar desodorante. “El 40% de los pacientes llegan a tener una depilación, porque eso también les ayuda”.

El tratamiento dura una hora y media y el resultado es permanente. El 90% de los pacientes responden bien con la primera sesión y solo el 10% necesitaría una segunda sesión.

Sugiere aplicar la depilación en esa zona tres o cuatro días antes del tratamiento. La persona se va a sentir segura y “ya no va a oler mal”.

Aclaró que es un tratamiento no invasivo, es decir no requiere cirugía. Para aquellos que no padecen de sudoración excesiva también pueden realizarlo para eliminar el mal olor.