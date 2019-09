OMS busca reducir los 800 mil suicidios anuales con ayuda de Hollywood

Ginebra.- Cerca de 800 mil personas, una cada cuarenta segundos, se quitan la vida cada año en el mundo, según un informe presentado hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS), agencia que pedirá a directores de cine y televisión dar una "imagen distinta" del suicidio para intentar reducir los casos.



Directores de cine de Hollywood y otros profesionales del sector audiovisual recibirán una guía de la OMS para ofrecer ópticas diferentes sobre el suicidio, como parte de una campaña de un mes que la organización iniciará este martes, coincidiendo con el día mundial para su prevención.



"Estudios científicos en torno a películas y programas de televisión muestran que cuando éstos presentan detalles de suicidios hay quien intenta imitarlos, como ocurre cuando aparecen en la portada de un diario", explicó en rueda de prensa la experta Alexandra Fleischmann, del departamento de salud mental de la OMS.



Por ello, la organización con sede en Ginebra recomendará al cine y la televisión "analizar las distintas complejidades del suicidio, sin simplificarlo", mostrar personajes que en lugar de optar por esa vía superan sus problemas o no enseñar en pantalla de forma directa el acto de quitarse la vida.



En el informe de la OMS se destaca una reducción en la tasa global de suicidios, que de 14 por cada 100.000 habitantes a principios de este siglo se redujo a 10,2 en 2016, siendo el continente americano la única región donde ha aumentado.



El mayor acceso a las armas de fuego en esa parte del planeta, donde Uruguay es el país latinoamericano con la tasa más alta (18,4 casos por 100.000 habitantes), y la puesta en práctica tardía de medidas preventivas explican esto en parte, señaló Fleischmann.



Reducir el acceso a las armas y otros medios para quitarse la vida es, según la OMS, una de las mejores medidas preventivas y, en este sentido, la organización iniciará otra campaña para prohibir o al menos limitar el acceso a los pesticidas, método utilizado por uno de cada cinco suicidas y muy frecuente en zonas rurales de países en desarrollo.



Muchas veces los suicidios con pesticidas "ocurren en momentos de angustia, de forma impulsiva, cuando la persona puede tener dudas sobre si quitarse la vida. En esos momentos no se debería tener acceso a un método tan rápido", indicó la experta de la OMS.



La organización argumenta por ejemplo que en Corea del Sur, un país con una alta tasa de suicidio, los casos se redujeron a la mitad entre 2011 y 2013 tras la prohibición de un potente herbicida.



El suicidio es, después de los accidentes de tráfico, la segunda causa principal de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años, con más de 200.000 fallecimientos en 2016, por lo que la OMS busca enfocar la prevención en grupos de edades tempranas.



"Es importante trabajar con jóvenes en las escuelas, enseñarles cómo superar los problemas y las situaciones estresantes", afirmó Fleischmann, quien también destacó el papel que tienen los medios de comunicación para prevenir el suicidio, por ejemplo no dándole un aura romántica ni sensacionalista.



El informe de la OMS muestra las mayores tasas de suicidio del mundo en varios países que antes conformaban la antigua Unión Soviética, como Lituania (31,9 por 100.000 habitantes), Rusia (31) o Bielorrusia (26,2).



En las naciones desarrolladas el número de hombres que se quitan la vida es tres veces mayor que el de mujeres, aunque las cifras entre sexos se asemejan más en los países en desarrollo, donde globalmente se registran casi cuatro de cada cinco suicidios.



Sólo cinco países estudiados por la OMS presentan una tasa de suicidio femenino superior a la masculina: China, Lesoto, Marruecos, Bangladesh y Birmania (Myanmar).



Naciones Unidas se ha fijado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible reducir en un tercio la tasa global de suicidios antes de 2030, aunque al actual ritmo no se alcanzaría esa meta, advierte la OMS.