"¡Nunca vaya a mi restaurante, ni ofenda a mi personal!" le dice clienta a Romero Britto.

MIAMI.- Desde la tarde del viernes se hizo tendencia en redes el nombre del artista Romero Britto, después de que una señora llegará hasta su tienda, comprara la pieza más cara y la quebrara frente al brasileño.

En un video publicado desde la red social TikTok, se puede apreciar al conocido artista pop, Romero Britto, atónito después que una mujer que había asistido a su galería en Miami, rompiera una de sus obras enfrente de su cara como venganza de las faltas de respeto que el brasileño hiciera contra el personal de un restaurante del cual ella es dueña.

La usuaria Faye Pindell es quien publicó el clip donde es posible ver el instante en que la mujer, la cual se desconoce su nomnbre, rompe una de sus obras de "miles de dólares" por haber ofendido y tratado mal al personal de su establecimiento.

"¡Le exijo que usted más nunca vaya a mi restaurante, ni ofenda a mi personal!".



Gracias a otros usuarios de internet que publicaron varios videos previos al momento de incidente, es como se puede apreciar cuáles fueron las motivaciones de la mujer y cómo había conseguido la costosa obra del artista brasileño.

“Soy la dueña del restaurante Tapelia, que queda enfrente de su tienda”, comenta con un tono mesurado. “Mi esposo vino y me compró esta obra de arte para mi cumpleaños, porque yo lo tenía a usted en un pedestal y lo admiraba como artista. Lo tenía como un hombre respetable, pensaba yo, pero me equivoco”, dijo la mujer mientras alzaba la voz.

Mientras más se calentaban los ánimos, él parecía no saber de qué trataba toda la situación e incluso trato de detener a la clienta para firmar la obra, a lo que ella le respondió tajante: "¡No!, no necesito que me firme nada".

“Usted ha ido a mi restaurante, ha reservado para veinte personas, para desayunar a un precio de USD 8, que es barato, y encima nos pidió descuento. Ha humillado a mi personal, le pidió quitar la música, les pidió que no hablaran. (...) Eso fue humillante. Pensaba que era una persona honesta y respetable, pero usted carece de humildad”, explicó la mujer momentos previos de cometer el acto que se volvió viral.

“¡Yo le exijo que usted más nunca vaya a mi restaurante, ni ofenda a mi personal! ¡Más nunca!”, dijo alzando la voz frente a todos los presentes, quienes quedaron atónitos al ver cómo la costosa pieza se hacía pedazos, "Yo lo respetaba como artista", concluyó la mujer.