"No hemos dimensionado la gravedad de la pandemia": Fernanda Tapia

En un par de meses Fernanda Tapia pasó de tener uno de los programas más vistos de la tv de paga, tener un show en cartelera teatral y un programa de radio, a quedarse sin empleo, todo por culpa de la pandemia, no obstante hoy la conductora se siente afortunada de haber encontrar una fuente de trabajo, pues dice, la situación en el país está más grave de lo que se piensa.

Tapia, quien presentó este jueves el espectáculo "Cepa… La bola", un show en el que Las Reinas Chulas usan de tema al Coronavirus, detalló que el virus llegó para matar a millones y a muchos más a dejarlos en la calle, sin trabajo y sin comida.

"De verdad que no hemos dimensionado la gravedad del asunto y como le está pensando el pueblo, porque somos mexicanos y nos vamos a doblar pero no nos vamos a quebrar, y eso es lo que estamos viendo, buscamos seguir sobreviviendo, así somos", detalló Tapia en conferencia de prensa.

Fernanda no duda en señalar que cualquier persona puede padecer los efectos del Covid-19, ya que desde empresarios hasta obreros se han visto afectados por este virus que mantiene al mundo en emergencia sanitaria.

"Esta cuarentena nos está enseñando que no importa que fueras dueño de un cine, de restaurantes o de antros, todos al final nos hemos visto afectados, a todos nos ha pegado, me ha tocado ver a abogados sin trabajo y viviendo en cuartitos en el centro porque se quedaron sin nada, así nos ha tocado", comentó.

En su caso, Tapia recordó que los primeros meses se quedó sin trabajo, incluido el programa de televisión con el que llevaba más de una década al aire.

"El Almohadazo tenía doce años de existir, pico de rating, de ventas y desaparece, no porque nos corran, desapareció el canal, no había forma de mantenerlo, los dueños empezaron a mantener el canal con sus restaurantes, pero en el momento en que el gobierno cerró los restaurantes pues los meseros y nosotros nos quedamos sin empleo. Luego desapareció Acustik Tv, donde trabajaba, y en el otro trabajo me bajaron a la mitad del suelo", indicó.

Ser desempleada la obligó a reinventarse así que tocó puertas, ya que no contaba con los ingresos necesarios para mantener a su familia.

"Tuve que ir donde ahora trabajo a pedirles trabajo, les dije que estaba desempleada, que mantenía una familia, que tenía que trabajar y que yo hacía lo que ellos me pidieran, literalmente está difícil la situación y aun así con todo esto, me siento afortunada porque tengo trabajo", añadió.

Durante la conferencia de prensa Las Reinas Chulas y Fernanda Tapia aseguraron que su objetivo para este año es buscar que continué el Teatro Bar El Vicio, por lo que continuarán con sus proyectos entre los cuales destacan Cabaret a la Carta, Cabarezoom con un espectáculo en vivo cada quincena.