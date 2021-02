Nail Art ideal para el 14 de Febrero

Lleva esta inspiración que está en el aire con creatividad y en un diseño que siempre está ahí y grita diversión al máximo. Las cartas de poker tienen todo lo que necesitamos para adaptarlo a nuestro mani y con los colores correctos te verás increíble.

Con un color totalmente sólido recrea una carta que tengas siempre bajo tu manga, además de ser bastante original, este nail art es una decisión muy cool cuando quieres destacar por tu estilo.

Un toque de glitter

Si pensabas que los brillos estaban excluidos de estas festividades debes de ver dos veces ese diseño. Aunque este nail art mezcla varios colores, el rojo se mantiene como protagonista y mezcla el glitter rosa, blanco, plateado, termina con una capa de esmalte transparente para poder sellar este diseño y evitar que se caiga.

Este nail art es ideal para esas personas que tienen un look 100% sencillo que destacarán con el uso de accesorios o un makeup 100% producido para robar la mirada de esa persona tan especial.

Toques XL

Aunque el mani puede tener muchas variantes en tamaño, debemos aceptar que el largo de las uñas suele ser algo bastante atractivo que si lo agregamos a nuestro look puede ser el plus que necesitamos tener un nail art ganador.

Estas uñas 100% de acrílico en color lila van más alejadas del diseño discreto que te hemos propuesto en los dos ejemplos de arriba. Puedes variar entre el color sólido de la base de estas uñas, pero el diseño tienes que hacerlo con pinceles más delgados para que puedas dibujar con detalle.

Love is in the air

Aunque suene a canción noventera y o de tienda departamental, el amor está en el aire y que mejor tomar un poquito de esa vibra y llevarla a tu nail art.

Sabemos que los diseños más cargados no son una de las grandes opciones para estas fechas tan especiales, así que mantén el minimalismo y opta por colores 100% solidos como el nude que puedes mezclar con el rojo para tener un diseño rápido, sencillo y muy bonito.