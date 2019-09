Muere el tenor dominicano Francisco Casanova en Nueva York

SANTO DOMINGO.- El reconocido tenor dominicano Francisco Casanova falleció este jueves en Nueva York tras padecer durante varios años de quebrantos de salud, confirmaron a Efe fuentes cercanas al artista.

Considerado por el tenor español Plácido Domingo como un cantante "ortodoxo" similar a Enrico Caruso, Casanova cumpliría 62 años el 3 de próximo octubre.

El artista, quien nació en la ciudad dominicana de El Seibo (este), se destacó como cantante lírico fuera de su país, donde fue "descubierto" gracias a un reportaje sobre él que hiciera hace más de 20 años la cantante y actriz dominicana Cecilia García.

"En enero pasado le hicimos un homenaje en Nueva York y me pidió que hiciera los arreglos para ofrecer un concierto en el colegio donde inició sus estudios primarios en El Seibo", contó a Efe el periodista Florentino Durán, amigo del tenor, quien dijo sentirse "consternado" tras enterarse de su fallecimiento.

La página web del cantante destaca que en 2009 abrió en la urbe neoyorquina su escuela de canto, aunque también pasaba parte de su tiempo en el contiguo estado estadounidense de Connecticut.

Casanova fue galardonado con numerosos premios en todo el mundo, entre ellos el Beniamino Gigli d'Oro 2004 (Recanati) y el Beniamino Gigli d'Oro 2007 (Helsinki). Fue el primer cantante no italiano en recibir estos premios.

Otros galardones que recibió incluyen cantante del año (2002) por la Ópera de Berlín, The First Grand Price for Male Voices, así como el segundo premio para voces masculinas del Concurso de canto Bilbao III (1990).

El tenor dominicano estudió canto con su homólogo italiano Pier Miranda Ferraro, quien fue su mentor durante 20 años hasta su muerte a los 84 años en 2008.

Una de las anécdotas de su carrera, que contó durante una entrevista en su país en 2005, fue la de ser llamado el "cuarto tenor" por el periódico español El País, luego de interpretar el año antes la ópera "Un Ballo in Maschera", de Giuseppe Verdi.

"El crítico del periódico El País, de España, me echó ese piropo. Le gustó tanto mi interpretación de Riccardo que el título de la crítica fue 'El cuarto tenor'. Eso fue un piropo", dijo el cantante en esa oportunidad.

El tenor se presentó en varios escenarios de Estados Unidos, Italia, Francia, España, Alemania, Polonia y la desaparecida Yugoslavia.

El 18 de mayo de 1996, Casanova sustituyó a Luciano Pavarotti en el espectáculo Pavarotti and Friends en el Teatro de la Filarmónica de Nueva York.

Casanova fue nombrado en 2000 miembro honorario de la Junta de Directores del Instituto Internacional de Estudios Verdi y un año más tarde grabó en vivo para la última ópera de Radio France "Marion Delorme" de Amilcare Ponchielli.