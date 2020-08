Meghan Markle pide a las mujeres norteamericanas votar para ver el cambio

ESTADOS UNIDOS.- Desde su separación de la familia real británica, Meghan Markle ha dejado clara su postura ante la política de su país, instando para sorpresa de muchos, a las mujeres norteamericanas a votar en las próximas elecciones, en las que competirán por la presidencia Donald Trump y Joe Biden.

La exactriz no ha dudado en dar a conocer su opinión sobre los temas de política que afronta Estados Unidos actualmente y durante su participación en el evento virtual "When All Women Vote", pidió a las mujeres que acudan a las urnas a ejercer su voto para ver una diferencia.

"Estamos a solo 75 días del día de las elecciones, eso está muy cerca, y sin embargo, hay mucho trabajo por hacer en esa cantidad de tiempo, porque todos sabemos lo que está en juego este año", comentó la ex protagonista de la serie "Suits".

Meghan Markle es líder de opinión en Estados Unidos.

"Creo que todos ustedes saben que si están aquí en este divertido evento con nosotros, entonces están igualmente movilizados y energizados para ver el cambio que todos necesitamos y merecemos", dijo Meghan, de acuerdo con "News Sky".

Las reacciones en redes después del comentario emitido por la duquesa de Sussex no se han hecho esperar, dividiendo las opiniones entre los que piensan que es un líder de opinión fuerte y fue correcto lo que hizo, como los que creen que ningún miembro de la realeza británica puede, ni debe, tomar partido en la política de ningún país.

En enero de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alzó la voz a favor de la reina Isabel II cuando Meghan y Harry anunciaron su renuncia, a través de redes sociales, y su salida de la familia real, pero esa no ha sido la primera vez que Trump y Markle tienen diferencias.

Meghan, Harry y el pequeño Archie son residentes de Estados Unidos, después de adquirir una residencia en Santa Bárbara.

En noviembre de 2019, el mandatario lanzó un consejo a Meghan y su actitud con la prensa: "Creo que tienes que ser un poco diferente a eso, pero ella lo toma muy personalmente y puedo entenderlo. Pero no la conozco", dijo Trump, de acuerdo con Fox News.

Cuando Donald Trump llevaba a cabo su campaña electoral por la presidencia, en 2016, Meghan Markle catalogó al ahora presidente de “misógino”. Y no olvidemos que trascendió que el también empresario habría dicho que Meghan Markle era una persona "desagradable", declaración que Trump desmintió al poco tiempo.