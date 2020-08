Meghan Markle: Los privilegios que tiene por ser esposa de príncipe Harry

ESTADOS UNIDOS.- Uno de los principales objetivos que tuvo la biografía no autorizada de los duques de Sussex, escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand, es del mostrar el punto de vista de los ex royals para que el mundo conociera su lado de la historia y por qué decidieron seguir adelante con el Megxit, sin embargo, el resultado no ha sido el esperado.

La prensa, particularmente en Reino Unido, está analizando cada una de las 320 páginas del texto para mostrar los aspectos menos amables y más polémicos de Meghan Markle y del príncipe Harr, uno que tiene muy ocupados a los detractores es mostrar la cantidad de favores y el trato VIP que se le daba desde hace cuatro años.

Esos presentes se traducían en estancias en impresionantes casas, vuelos privados, carísimas suites de hoteles, entre muchas otras cosas, algo que al final sucede con todos los miembros de la realeza en el mundo y que demostrarían el amor que le tienen sus amigos a los duques de Sussex, pero al tratarse de Meghan, no son bien vistos.

Uno de los ejemplos más claros fue la mansión en al que permanecieron cuatro meses en Los Ángeles, propiedad de Tyler Perry, que podía costar alrededor de 12 mil euros al mes, por la zona en la que se localiza, pero de acuerdo con el Daily Mail se alojaron gratis por la influencia de su amiga, Oprah Winfrey.

Isabel II les regaló a sus nietos Frogmore Cottage, para celebrar su matrimonio, una propiedad de la que no se puede estimar su valor, debido a las características que tiene y su peso histórico. Además del alojamiento en mansiones impresionantes, el amigo de la ex actriz, Markus Anderson, le procuró siempre habitaciones regias en hoteles.

Como la vez que Meghan se hospedó en la exclusiva Soho House, en la que se preparó para su primera cita con el príncipe Harry, con un costo de 500 euros a noche, que a ella le salió gratis.

Otro ahorro por su estatus de royals fue de cinco mil euros, durante su primer verano como casados, cuando el mismo Anderson les consiguió una estadía también gratuita en una cabaña de cuatro habitaciones en Cotswolds, una exclusiva zona en el centro del país.

En esta lista de privilegios también entran los jets privados, que han sido muy polémicos, como el que les prestó Elton John para que lo visitaran en su mansión en Niza, pero no fue el único, Meghan viajó desde Toronto a Londres, cuando se reveló que era novia de Harry, en el avión de su amiga, Jessica Mulroney.

El matrimonio Clooney también puso a la disposición de los duques de Sussex su jet, en el verano de 2018, para que pasaran unos días con ellos en lago Como, y también lo utilizó la duquesa para su controversial baby shower en Nueva York, fiesta en la que no aportó nada, ya que la suite y los regalos para Archie los pagaron sus amigas.

En aquella ocasión nombres como los de Serena Williams o la propia Amal Clooney estaban en la lista de invitadas. Gracias a todos estos poderosos amigos, los Sussex pasaron inadvertidos en más de una ocasión para los paparrazzi, mientras estaban de novios.