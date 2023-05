Maurizio Cattelan: Estudiante se come obra de arte porque "no había desayunado"

COREA DEL SUR.-Un estudiante de arte surcoreano se comió un plátano que formaba parte de una instalación artística de Maurizio Cattelan.



La obra de arte llamada "Comedian" estaba expuesta en la exhibición "WE" en el Museo de Arte Leeum de Seúl. El plátano estaba pegado con cinta adhesiva a una pared y fue consumido por Noh Huyn-soo, quien afirmó estar "hambriento" tras saltarse el desayuno, según detalla la BBC.

Después de comer el plátano, Noh Huyn-soo pegó la cáscara en la pared y el museo colocó un nuevo plátano en el mismo lugar. A pesar de que el incidente duró más de un minuto, nadie detuvo al estudiante. Un amigo de Noh grabó todo el episodio y lo publicó en línea.

El Museo de Arte Leeum no hizo comentarios al respecto, pero aseguró a los medios que no tomará medidas legales contra el estudiante. Se dice que el plátano en exhibición se reemplaza cada dos o tres días.

En videos publicados en línea, se escuchan gritos de "permiso" mientras Noh retira el plátano de la pared. Él no responde y comienza a comer mientras la habitación queda en silencio. Luego pega la cáscara en la pared, posa por un momento y se va.

El estudiante justificó su acción afirmando que la obra de Cattelan era una forma de rebelión contra cierta autoridad, y que dañar una obra de arte también podría ser considerado una obra de arte. Además, cuestionó si el plátano estaba allí para ser comido.

Cattelan no tuvo problemas con la situación y lo tomó con humor. Curiosamente, no es la primera vez que los plátanos utilizados en la obra de Cattelan han sido comidos por un visitante. En 2019, un artista de performance retiró el plátano de la pared después de que la obra se vendiera por $120,000 en Art Basel en Miami. La fruta fue reemplazada y no se tomaron medidas legales.