Más evidencia apunta a que las huellas en Nuevo México son el signo más antiguo de humanos en América

NUEVO MÉXICO.-Nueva investigación confirma que las huellas humanas fosilizadas en Nuevo México son probablemente la evidencia directa más antigua de la presencia humana en las Américas, un hallazgo que contradice lo que muchos arqueólogos creían saber sobre cuándo llegaron nuestros antepasados al Nuevo Mundo.

Las huellas fueron descubiertas en el borde de un antiguo lecho de lago en el Parque Nacional de White Sands y datan de hace entre 21,000 y 23,000 años, según la investigación publicada el jueves en la revista Science.

La edad estimada de las huellas se informó por primera vez en Science en 2021, pero algunos investigadores plantearon preocupaciones acerca de las fechas. Las preguntas se centraron en si las semillas de plantas acuáticas utilizadas para la datación original podrían haber absorbido carbono antiguo del lago, lo que teóricamente podría alterar la datación por radiocarbono en miles de años.

El nuevo estudio presenta dos líneas adicionales de evidencia para el rango de fechas más antiguas. Utiliza dos materiales completamente diferentes encontrados en el sitio, polen de coníferas antiguas y granos de cuarzo.

La edad informada de las huellas desafía la sabiduría convencional de que los humanos no llegaron a las Américas hasta unos pocos mil años antes de que los niveles del mar cubrieran el puente terrestre de Bering entre Rusia y Alaska, quizás hace unos 15,000 años.

Este es un tema que siempre ha sido controvertido porque es muy significativo; se trata de cómo entendemos el último capítulo de la colonización del mundo", dijo Thomas Urban, un científico arqueológico de la Universidad de Cornell, que estuvo involucrado en el estudio de 2021 pero no en el nuevo.

Thomas Stafford, un geólogo arqueológico independiente en Albuquerque, Nuevo México, que no participó en el estudio, dijo que "estaba un poco escéptico antes", pero ahora está convencido.

"Si tres métodos totalmente diferentes convergen en un solo rango de edad, eso es realmente significativo", dijo.

El nuevo estudio aisló alrededor de 75,000 granos de polen puro de la misma capa sedimentaria que contenía las huellas.

"La datación del polen es ardua y estresante", dijo Kathleen Springer, una geóloga investigadora del Servicio Geológico de los Estados Unidos y coautora del nuevo artículo. Los científicos creen que la datación por radiocarbono de plantas terrestres es más precisa que la de plantas acuáticas, pero debe haber un tamaño de muestra lo suficientemente grande para analizar, dijo.

Los investigadores también estudiaron el daño acumulado en las retículas de cristal de los antiguos granos de cuarzo para obtener una estimación de la edad.

Las huellas antiguas de cualquier tipo, dejadas por humanos o megafauna como felinos grandes y lobos gigantes, pueden proporcionar a los arqueólogos una instantánea de un momento en el tiempo, registrando cómo caminaban o cojeaban las personas o los animales y si cruzaron caminos. También se han encontrado huellas de animales en White Sands.

Aunque otros sitios arqueológicos en las Américas apuntan a rangos de fechas similares, incluyendo colgantes tallados en restos de perezosos gigantes en Brasil, los científicos todavía cuestionan si tales materiales realmente indican la presencia humana.

"White Sands es único porque no hay duda de que estas huellas fueron dejadas por personas, no es ambiguo", dijo Jennifer Raff, una genetista antropológica de la Universidad de Kansas, que no participó en el estudio.