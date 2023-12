Mares antiguos revelados: La exhibición de fósiles marinos del norte de México

MONTERREY.- Cerca de 235 fósiles marinos descubiertos en Vallecillo, en el estado del norte de Nuevo León, forman parte de la exhibición 'Fuimos Mar', que será inaugurada a partir de este viernes en el Museo del Noreste en Monterrey.

Mauricio Fernández Garza, un coleccionista que ha recolectado restos a lo largo de décadas en el estado, presentó la exposición el jueves en un recorrido con los medios, en compañía de Adriana Gallegos Carreón, directora general del Museo de Historia Mexicana.

Indicó que estos fósiles son una parte crucial de la historia del noreste de México y revelan la diversidad biológica que existía en la región hace 93 millones de años.

Fernández Garza destacó la colaboración con la Secretaría de Cultura de Nuevo León para exhibir su colección personal, algo que rara vez sucede.

Curiosamente, en el mundo de las exposiciones, las exposiciones de fósiles son las más concurridas porque abre mucho el abanico: no hay broncas (conflictos) sociales, no hay broncas de género, no hay broncas de edad.