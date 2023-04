Malala Yousafzai trabaja en su libro “más personal”

Las obras anteriores de Yousafzai incluyen el éxito de ventas “I Am Malala: The Story of the Girl Who Standup for Education and Was Shot by the Taliban” (“Yo soy Malala: la joven que defendió el derecho a la educación y fue tiroteada por los talibanes”), publicado en 2013.