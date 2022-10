Los pitbulls pasaron de ser el mejor amigo de Estados Unidos a ser un enemigo público

Hace apenas 50 años, el pitbull era el perro favorito de Estados Unidos. Los pitbulls estaban por todas partes. Eran populares en la publicidad y se usaban para promover las alegrías de la amistad entre humanos y mascotas. Nipper en el sello RCA, Pete the Pup en los cortometrajes de comedia "Our Gang" y el perro envuelto en una bandera en un cartel clásico de la Primera Guerra Mundial, todos eran pitbulls.

Con la celebración del Día Nacional de Concientización sobre Pit Bulls el 26 de octubre, es un momento apropiado para preguntar cómo estos perros llegaron a ser vistos como una amenaza peligrosa.

Comenzando alrededor de 1990, múltiples características de la vida estadounidense convergieron para inspirar prohibiciones generalizadas que convirtieron a los pitbulls en proscritos, llamados "pistolas de cuatro patas" o "armas letales". Los conductores incluyeron algunos ataques de perros, precaución excesiva de los padres, compañías de seguros temerosas y un vínculo con el deporte de las peleas de perros.

"Como profesor de humanidades y derecho, he estudiado la historia legal de esclavos, vagabundos, criminales, sospechosos de terrorismo y otros considerados amenazas para la sociedad civilizada. Para mis libros "La ley es un perro blanco" y "Con perros al borde de la vida", exploré las relaciones entre humanos y perros y cómo las leyes y regulaciones pueden negar la protección igualitaria a clases enteras de seres", dice Colin Dayan, profesora de Inglés, profesora en Humanidades y profesora de Derecho en la Universidad de Vanderbilt.

“En mi experiencia con estos perros, que incluye casi 12 años viviendo con Stella, la hija de perros campeones de pelea, he aprendido que los pitbulls no son inherentemente peligrosos. Al igual que otros perros, pueden volverse peligrosos en ciertas situaciones y a manos de ciertos dueños. Pero, en mi opinión, no existe una justificación defendible para condenar no solo a todos los pitbulls, sino a cualquier perro con un solo gen pitbull, como lo hacen algunas leyes”, indica.

“Veo esa acción como el perfilado canino, que recuerda otra ficción legal: la corrupción o mancha de sangre que ordenó la degradación humana y el odio racial en los Estados Unidos”.

Criado para pelear

El pitbull es fuerte. Su agarre de mandíbula es casi imposible de romper. Criado durante siglos para morder y sostener animales grandes como osos y toros alrededor de la cara y la cabeza, se lo conoce como "perro de caza". Su valentía y fuerza no le permitirán rendirse, no importa lo larga que sea la lucha. Ama con la misma fuerza; su lealtad sigue siendo materia de leyenda.

Durante décadas, la tenacidad de los pitbulls fomentó el deporte de las peleas de perros, con los perros “enfrentados” entre sí. Las peleas a menudo iban a muerte, y los animales ganadores ganaban sumas enormes para quienes apostaban por ellos.

Pero apostar a los perros no es un deporte de lujo. Los perros no son caballos; Cuestan poco adquirirlos y mantenerlos. Los pitbulls se asociaron fácil y rápidamente con los pobres, y especialmente con los hombres negros, en una narrativa que conectaba a los pitbulls con la violencia de las pandillas y el crimen.

Así es como funciona el prejuicio: la laminación uno a uno del pitbull sobre el macho afroamericano redujo a las personas a sus accesorios.

Las peleas de perros fueron prohibidas en los 50 estados en 1976, aunque persistieron los negocios ilegales. La cobertura de la práctica generó amplias afirmaciones sobre los perros que peleaban. A medida que proliferaron las prohibiciones de razas, los fallos judiciales proclamaron a estos perros como "peligrosos para la seguridad o la salud de la comunidad" y juzgaron que "los intereses públicos exigen que los inútiles sean exterminados".

En 1987, Sports Illustrated puso un pitbull, enseñando los dientes, en su portada, con el titular “Cuidado con este perro”, al que caracterizó como nacido con “ganas de matar”. La revista Time publicó “Bombas de relojería en las piernas” con este “sabueso despiadado de los Baskerville” que “agarraba a niños pequeños como muñecos de trapo y los mutilaba hasta matarlos en un frenesí de derramamiento de sangre”.

Presunto vicioso

Si un perro tiene "propensiones viciosas", se supone que el dueño comparte esta violencia proyectada, tanto legalmente como en la percepción pública en general. Y una vez considerado “contrabando”, tanto la propiedad como las personas están en riesgo.

Esto fue evidente en la muy publicitada acusación de 2007 del mariscal de campo de los Atlanta Falcons, Michael Vick, por dirigir un negocio de peleas de perros llamado Bad Newz Kennels en Virginia. Incluso la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos y Personas por el Trato Ético de los Animales, dos de los principales grupos de defensa del bienestar animal del país, argumentaron que los 47 pit bulls recuperados de la instalación deberían ser sacrificados porque representaban una amenaza para las personas y otros animales. .

Si no fuera por la intervención de Best Friends Animal Society, los perros de Vick habrían sido sacrificados. Como relata la película “Champions”, un amo especial designado por la corte determinaba el destino de cada perro. Finalmente, casi todos los perros fueron colocados con éxito en santuarios u hogares adoptivos.

 

Debate sobre las prohibiciones de razas

Los pitbulls todavía sufren más que cualquier otro perro por el hecho de que son un tipo de perro, no una raza distinta. Una vez reconocido por el American Kennel Club como un American Staffordshire terrier, conocido popularmente como Amstaff, y registrado en el United Kennel Club y la American Dog Breeders Association como un pit bull terrier americano, ahora cualquier perro caracterizado como un "tipo pit bull" puede ser considerado un forajido en muchas comunidades.

Por ejemplo, en su fallo Tracey v. Solesky de 2012, la Corte de Apelaciones de Maryland modificó el derecho consuetudinario del estado en casos relacionados con lesiones de perros. Cualquier perro que contuviera genes de pitbull era “inherentemente peligroso” por ley.

Esto sometió a los propietarios y arrendadores a lo que los tribunales llaman “responsabilidad estricta”. Como declaró el tribunal: “Cuando un ataque involucra pitbulls, ya no es necesario probar que el pitbull o los pitbulls en particular son peligrosos”.

En desacuerdo con el fallo, el juez Clayton Greene reconoció lo absurdo de la "regla inviable" de la opinión de la mayoría: "¿Cuánto 'pitbull'", preguntó, "debe haber en un perro para incluirlo en el edicto de responsabilidad estricta?"

Es igualmente incontestable cómo saber cuándo un perro es una mezcla de pitbull. ¿Por la forma de su cabeza? ¿Su postura? ¿La forma en que te mira?

Enigmas como estos cuestionan las estadísticas que muestran que los pitbulls son más peligrosos que otras razas. Estas cifras varían mucho dependiendo de sus fuentes.

Cualquier estadística sobre los ataques de pitbull depende de la definición de pitbull; sin embargo, es realmente difícil obtener buenos datos de mordeduras de perros que identifiquen con precisión la raza.

 

Durante la última década, ha crecido la conciencia de que la legislación específica sobre razas no hace que el público esté más seguro, sino que penaliza a los dueños responsables y a sus perros. Actualmente, 21 estados prohíben que el gobierno local haga cumplir la legislación específica sobre razas o nombre razas específicas en las leyes sobre perros peligrosos. Maryland aprobó una ley que revoca el fallo de Tracey en 2014. Sin embargo, 15 estados aún permiten que las comunidades locales promulguen prohibiciones específicas de raza.

Los pitbulls exigen mucho más de los humanos que algunos perros, pero junto con su forma tonificante de estar en el mundo, los humanos aprendemos otra forma de pensar y amar. En comparación con muchas otras razas, ofrecen una comunión más exigente pero siempre conmovedora.

Artículo original publicado en The Conversation