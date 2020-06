Los 10 alimentos considerados letales y que quizás no lo sabías

Hay alimentos que son altamente peligrosos para nuestra salud, sobre todo si hacemos combinaciones incorrectas, estas pueden resultar letales a largo plazo.

Por ejemplo los expertos advierten de alimentos fritos comprados en tiendas no son los mejores. Con el tiempo esto puede desencadenar accidentes cerebrovasculares.

A continuación compartimos una lista de lo que no se debe consumir de forma constante:

1. Conservas de tomate

Por practicidad escogemos este tipo de tomates, pero lo que no se sabe es que tiene fuentes ocultas de azúcar. Esta contribuye lamentablemente a el aumento de tasas de obesidad, diabetes, enfermedades coronarias y caries dental.

Revisa las etiquetas y opte por una salsa baja en azúcar y sodio o haga su propia salsa con hierbas y tomates frescos.

2. Sodas

EL refresco no es beneficioso por muchas razones: no hace bien a su cintura, no es buena con sus dientes, desata el “caos” en sus hormonas, en sus niveles de ansiedad y en sus niveles de azúcar en la sangre.

3. Embutidos

Los adultos que regularmente los consumen tienen mayores posibilidades de tener tasas elevadas de enfermedades cardíacas y cáncer.

4. Edulcorantes

Numerosos estudios relacionan a los alimentos y bebidas bajar o cero calorías con un riesgo mayor de padecer síndrome metabólico, presión arterial alta, diabetes tipo 2, aumento de peso y falla cardiovascular.

5. Margarina

Este tipo de grasas aumentan tener el colesterol malo, enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares.

6. Aderezos para ensaladas embotellados

Las variedades sin grasas o con grasa reducida están llenas de azúcar asi que hay que estar atentos sin los consumimos con frecuencia.

7. Lácteos enteros

Además de contener demasiadas grasas saturadas (o malas), los productos lácteos a base de leche entera también están repletos de otro ingrediente que arruinará su cereal — la hormona de crecimiento bovino. Expertos dicen que esta causa obesidad infantil así como ciertos tipos de cáncer, migrañas crónicas y artritis reumatoide.

8. Perros calientes

Este aperitivo está lleno de sodio, productos químicos y toxinas que el consumo semanal regular puede aumentar los riesgos de desarrollar cáncer colon o rectal en un 21%.



9. Patatas fritas

Los científicos orientados a la medicina estiman que las patatas fritas lamentablemente son responsables de al menos mil tipos de cáncer cada año en Norteamérica.

10. Carbohidratos blancos refinados

Por último, una adición de almidón está ligada al aumento de peso, a enfermedades inflamatorias (por ejemplo, artritis), a la diabetes tipo 2, a enfermedades cardiovasculares y a presión arterial alta.

Con información de Active Beat.com