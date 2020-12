Los clásicos se renuevan en Navidad

"Ropo pompón, ropo pompón"... prácticamente cualquiera puede reconocer ese sonido, pero pocos con el ritmo de Juanes y Jay de la Cueva.

En esta temporada, algunos músicos han optado por rescatar temas que pertenecen al imaginario colectivo, aunque esto no es algo nuevo: esta canción, que conocemos como "El niño del tambor", se remonta a un origen checo y se ha versionado miles de veces desde que la pianista estadounidense Katherine Kennicott Davis lo adaptó al inglés en 1941, e incluso Frank Sinatra la interpretó.

EL UNIVERSAL hizo un recuento de los temas navideños nuevos que más gente escucha en estas fechas, algunos son covers y otros originales.

"Creo que los que se animan a crear una nueva canción tienen una competencia en cuanto a la tradición, porque la mayoría graba canciones que ya se conocen y aspiran a recibir algo que ya está más constituido, porque uno va al súper, en la calle, en donde sea, y se escuchan las mismas canciones. Es como un playlist que ya se repite para siempre", dice en entrevista Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional.

No importa si es rock, pop, balada, cualquier género será exitoso y bien recibido porque, dice Granados, son temas que se encuentran y se almacenan en la memoria, como un ritual que remite a la Navidad.

"Es un repertorio con el que uno crece. Música que solamente se escucha en diciembre y que, si la gente la pone en otra época del año, es extraño".

El género ha variado. En los años 60 se hicieron cumbias en Navidad; en los 70, baladas: "Hasta llegaron hacer boleros de la Navidad que interpretaban Los Panchos, también canciones rancheras por ejemplo está la 'Amarga Navidad' de José Alfredo Jiménez", explica.

Los reyes de la Navidad

Si bien es cierto que hay una infinidad de cantantes que quieren formar parte de la historia de las canciones navideñas, quienes se han puesto la corona es Mariah Carey y Michael Bublé.

Michael Bublé con su disco “Christmas” que sacó durante el 2011, pasó por encima de todos los artistas que en algún momento hicieron un disco navideño, se colocó en top de todas las listas de popularidad y vendió más de 12 millones de copias alrededor del mundo y hasta el momento sigue siendo uno de los más escuchados.

Si alguien celebra en grande la Navidad es Mariah Carey, sus propias composiciones navideñas han traspasado las generaciones y como si fuesen villancicos tradicionales, ahora se encuentran en todas las listas de reproducción en estas fechas decembrinas.

“All I want for christmas is you”, es uno de los temas más exitoso de la cantante, que está incluido en su primer álbum navideño llamado “Merry Christmas” hecho en 1994 y de acuerdo a los estudios de Nielsen, durante el 2019 registró 229 millones de reproducciones digitales, mientras que las ventas digitales de la canción fueron de 100 mil.

Todos la aman y quieren cantar esa canción, para el 2017 se contabilizó que de regalías obtuvo 60 millones de dólares aproximadamente.