Los alimentos del futuro; 17 de ellos se encuentran en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- Las cifras son alarmantes. Se estima que el 75 por ciento de los alimentos para consumo humano provienen únicamente de cinco especies animales y 12 especies vegetales, un consumo muy limitado si se tiene en cuenta la gran biodiversidad que posee el planeta.

El pronóstico indica que para 2050, la población mundial alcanzará la cifra de nueve mil millones y, depender de tan pocas especies para consumo humano, supone un riesgo ante las amenazas del cambio climático tales como la escasez de agua o el aumento de temperaturas.

Con esta problemática de antesala, Knorr y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) lanzaron el reporte "Los 50 Alimentos del Futuro", una iniciativa elaborada por nutriólogos y especialistas en alimentación, que tiene como fin la promoción de consumo de alimentos de origen vegetal de alto valor nutrimental que se pueden producir de manera sustentable, que no necesitan de grandes cantidades de agua y cuya huella de carbono es mínima.

"Knorr tiene la ambición y la habilidad de ayudar a la gente a hacer pequeños cambios que pueden generar un gran impacto. Mucha gente nos toma en cuenta al momento de elegir qué comer, por eso tenemos la oportunidad y la responsabilidad de ayudar, y promover alimentos que son mejores para ellos y para el planeta", explica Dorothy Shaver, directora de sustentabilidad global de Knorr y líder del proyecto.

"Cuando observas los problemas actuales de los sistemas de alimentación, uno de los mayores es la falta de diversidad: tanto en lo que cultivamos como en lo que comemos. Así que este reporte es una manera divertida de ayudar a arreglar estos sistemas".

La iniciativa propone algo simple: al consumir los alimentos de esta lista, todos de origen vegetal, se promueve la diversidad y la sustentabilidad, además de que se le da la oportunidad a otros ingredientes diferentes a los de siempre.

Al consumir estos alimentos, le están dando oportunidad a otros ingredientes, y dejas de comer otros que tu cuerpo no necesita o que no son tan buenos para el planeta. Esa es la intención, inspirar a la gente a comer ingredientes que son buenos para ellos, y buenos para el planeta.

"Durante el proceso en conjunto con WWF y Adam Drewnowski, un experto nutriólogo de la Universidad de Washington, decidimos que sería genial invitar a más especialistas e incluir más ingredientes de los que queríamos que la gente hablara. Fue un pequeño proyecto que fue creciendo poco a poco hasta llegar a los 50 alimentos que lo conforman hoy en día. Tuvieron que ser ingredientes de los cuales estábamos seguros se podrían encontrar en todos los países. Mínimo puedes encontrar 17 en México.

"Queríamos que algunos de los alimentos fueran familiares para las diferentes regiones del planeta, pero también queríamos incluir otros que no lo fueran, para que la gente se aventure a probar otras cosas diferentes", asegura Dorothy.

La iniciativa hace hincapié en que no se deben seguir demandando los mismos productos una y otra vez, y que la diversidad de consumo es una de las herramientas que nos ayudará a poder tener seguridad alimentaria en el futuro.

"Hoy en día la producción de alimentos es la segunda causa del cambio climático. En 20 años va a ser la primera causa. Muchos de los ingredientes con los que amamos cocinar y que amamos comer también están amenazados. Algunos expertos dicen que nuestros nietos ya no tendrán vino, café, chocolate, crustáceos y nueces. Por eso la importancia de este reporte. No podemos ser cocineros y no ser responsables de lo que la gente come y de la forma en que estamos haciendo que se coma", asegura Sam Kass, exchef de la Casa Blanca y consejero de políticas de nutrición durante la administración de Barack Obama.

A continuación el listado:

Alga: alga marina de laver y alga wakame.

Cactus: nopales.

Hortalizas de frutas: flor de calabaza, okra y tomates anaranjados.

Hongos: hongos enoki, hongos maitake y hongo enchilado.

Raíces: salsifí negro, raíz de perejil y rábano blanco.

Tubérculos: raíz de loto, ube, jícama y camote amarillo.

Frijoles y legumbres: frijoles negros, habas, lentejas, frijoles bambara, frijoles de carita, frijoles adzuki, frijoles marama, frijoles mung y frijoles de soya.

Cereales y granos: amaranto, quinoa, arroz integral, trigo sarraceno, trigo khorasan, trigo espelta, mijo africano, mijo fonio y teff.

Hojas verdes: hojas de betabel, grelo, kale, moringa, pak-choi, hojas de calabaza, col morada, espinacas y berros.

Nueces y semillas: linaza, semillas de hemp, ajonjolí y junglans.

Brotes: germinado de alfalfa, garbanzos germinados y frijoles germinados.

Los que sin problemas puedes encontrar en México:

Espinaca: Hortaliza de la familia de las quenopodiáceas, originaria de persia. Es rica en agua y baja en calorías. Puedes adquirirlas en presentación picada, en rama, puré o congeladas. Se pueden comer cocidas, crudas, como verdura o base de ensaladas.

Amaranto: Planta herbácea de la familia de las amarantáceas. Su nombre en náhuatl es uauhquilitl. Se sabe que se consume desde hace 6500 años por restos arqueológicos hallados en Coxcatlán, Tehuacán, Puebla. Rico en aminoácidos, se puede consumir en atole, en harina para la chapata michoacana, para panes y en las populares alegrías.



Quinoa: También conocida como el arroz de los Incas, es una planta de la familia de las quenopodiácea originaria de los alrededores del lago Titicaca en Perú y Bolivia. Se cultiva en los altiplanos de los Andes (Perú, Bolivia, Ecuador). Rica en aminoácidos, es perfecta para comer natural, picante, en cuscús, ensalada mixta o para elaborar rellenos.

Arroz salvaje: Gramínea acuática o palustre, robusta y erguida. Crece en los suelos pantanosos de América del Norte. Se usa como guarnición de platos de caza y aves o como plato principal en recetas vegetarianas combinado con verduras, frutos secos y setas.

Flor de calabaza: Es una flor de la familia de las cucurbitáceas, primera planta cultivada en Mesoamérica. Se consumen crudas o guisadas. Puedes usarlas para sopas, guisarlas con algo de epazote, rellenarlas de queso, capearlas o empanizarlas. Las flores femeninas tienen una pequeña fruta unida que puede formar una calabaza, mientras que las flores masculinas no.

Nopales: Originarios del continente americano, esta cactácea se puede cocinar en sopas, ensaladas, moles, quesadillas, antojitos, rellenos, con huevo, capeados, con carnes, guisados, tamales, mermeladas y gelatinas.



Kale o col rizada: Originaria de Asia menor, es una variedad de col perteneciente a la familia brassica. Puedes usarla cruda en jugos, sopas, caldos y ensaladas. También se puede hacer salteada o cocinar en sopas y guisos.

Brotes de alfalfa: Planta herbácea de la familia de las leguminosas. Puedes usarlos para ensaladas, sopas, consomés, guarnición, agua fresca y cremas.

Camote: Tubérculo de la familia de las convolvuláceas, su nombre viene del náhuatl camotli. Se cultiva en climas cálidos y puedes usarlo en preparaciones dulces, rebanado y frito, en caldos, pucheros y horneado. También es utilizado para elaborar postres y dulces.



Jícama: Originaria de Centroamérica, su nombre viene del náhuatl xicamatl. Se consume como botana, rebanada o en bastones, se le agrega limón, sal y chile en polvo. También se puede consumir en sopas, en ensaladas y si se rebana en forma transversal, se puede utilizar para armar tacos.

Semillas de linaza: Son originarias de Asia. Se cultivan en suelos ricos en materia orgánica, y cercanos a los ríos. Puedes usarlas en ensaladas, bebidas e incluso preparar sustitutos de leche.

Ajonjolí: De la familia de las pediliáceas. Se cultivada en los países cálidos por sus semillas. Usado en abundancia en guisos como el mole poblano, mole negro, encacahuatados, pipianes y enchiladas. También se puede agregar a ensaladas y batidos. Es el ingrediente básico para preparar tahini, salsa indispensable en Medio Oriente.

Berros: De origen europeo, crece en regiones templadas y semi cálidas a la orilla de los riachuelos o lagunas de agua corriente. Es perfecto como acompañante para tacos y servido en ensaladas acompañado de rábanos, cebolla blanca, jitomates rebanados y aderezada con jugo de limón y sal. Es uno de los más antiguos vegetales de hoja conocidos por los seres humanos; hay evidencia de su existencia en la antigua Grecia hasta hace 3.000 años.

Brotes de garbanzo: Semilla de la familia de las leguminosas, de origen asiático. Para germinar los garbanzos se necesitan remojar durante ocho horas y pasarlos a un recipiente, cubrirlos con una gasa y esperar de tres a cuatro días.

Sin germinar se utiliza en caldos de pollo o de gallina, sopas o en dulces como los garbanzos con miel, incluso como botana tostados, salados y con chile. Cocido se puede utilizar en puré para elaborar hummus.



Frijoles negros: Legumbre de origen mesoamericano. Se cosechan en varias regiones de México y se envían a los estados donde se consumen. Se utiliza machacado o entero en platillos como caldos y relleno de tamales.

Básicos en la dieta mexicana, los frijoles aparecen regularmente como "superfood" debido al alto contenido de proteína y fibra.

Lentejas: Semilla de la familia de las leguminosas, originaria de Asia. Se emplea principalmente para preparar sopa elaborada con lentejas, piña, plátano macho, tocino, longaniza, cebolla, ajo chuleta de cerdo y morcilla. También se puede añadir a ensaladas o se puede consumir como puré.

Habas: Semilla comestible de la familia de las fabáceas, originaria de Medio Oriente. Se utilizan para hacer sopas a menudo espesas, ensaladas, en pasta para rellenar tlacoyos o como botana, condimentadas con chile en polvo, sal y limón.