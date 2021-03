Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “La tía Cósima” - Florencia Bonelli

2.- “Heartstopper” - Alice Oseman

3.- “Las malas” - Camila Sosa Villada

4.- “Heartstopper” - Alice Oseman

5.- “Catedrales” - Claudia Piñero

6.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

7.- “Las primas” - Aurora Venturini

8.- “Asesino de brujas: Los hijos del rey” - Shelby Mahurin

9.- “La traición” - José Fernández Díaz

10.- “Confianza ciega” - John Katzenbach

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Los nuevos brujos” - Ortega - Salfate

2.- “Gambito de dama” - Walter Tevis

3.- “Las tinieblas y el alba” - Ken Follett

4.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

5.- “Viajera” - Diana Gabaldon

6.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

7.- “Los amantes de Praga” - Alyson Richman

8.- “Confianza ciega” - John Katzenbach

9.- “El resplandor” - Stephen King

10.- “1984” - George Orwell

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “El juego del alma” - Javier Castillo

2.- “Niadela” - Beatriz Montañez

3.- “El arte de engañar al karma” - Eísabet Benavent

4.- “Tomás Nevinson” - Javier Marías

5.- “Delparaíso” - Juan del Val

6.- “Rey blanco” - Juan Gómez-Jurado

7.- “Un océano para llegar a ti” - Sandra Barneda

8.- “El paciente” - Juan Gómez-Jurado

9.- “El chisme” - Risto Mejide

10.- “Independencia” - Javier Cercas

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “Win” - Harlan Coben

2.- “The Four Winds” - Kristin Hannah

3.- “Life After Death” - Sister Souljah

4.- “The Midnight Library” - Matt Haig

5.- “Klara and the Sun” - Kazuo Ishiguro

6.- “Dark Sky” - C.J. Box

7.- “Fast Ice” - Cussler/Brown

8.- “The Affair” - Danielle Steel

9.- “Wild Sign” - Patricia Briggs

10.- “We Begin at the End” - Chris Whitaker

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Páradais” - Fernanda Melchor

2.- “Salvar el fuego” - Guillermo Arriaga

3.- “La ciudad de vapor” - Carlos Ruiz Zafón

4.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

5.- “La divina comedia” - Dante Alighieri

6.- “Orgullo y prejuicio” - Jane Austen

7.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

8.- “Antes de que se enfríe el café” - Toshikazu Kawaguchi

9.- “Temporada de huracanes” - Fernanda Melchor

10.- “Circe” - Madeline Miller

(Fuente: Librerías Gandhi)