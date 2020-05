Lo que dijo el guitarrista de Queen sobre secuela de la película de Freddie Mercury y la banda

El guitarrista de Queen Brian May habló sobre la película biográfica que se hizo de Queen en el 2018 y que recaudó más de $ 900 millones en todo el mundo y ganó cuatro premios Oscar.

En una nueva entrevista con Rolling Stone , May dice que es poco probable que suceda una secuela.

"No creas que no pensamos en eso", dice. “Hemos hablado. Básicamente creemos que no, por el momento. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero creo que sería difícil.

Aclaró que “no digo que sea imposible porque hay una gran historia allí, pero no creemos que sea la historia que queremos contar en este momento".

El guitarrista aseguró que hay muchas cosas en la carrera de ellos que no se podían mostrar en la película ya que tenía que ser tan simplificada para que se pudiera ver.

Actualmente tanto Queen + Adam Lambert estaban organizado una gira de verano por Europa hasta el 2021, pero la tuvieron que suspender por el Covid-19.

“Vendimos 400,000 boletos para el próximo tramo y tuvimos el mejor espectáculo que jamás habíamos organizado. Estábamos en condiciones óptimas, pero tenía que parar. Simplemente no tenemos otras armas en este momento, excepto minimizar las interacciones humanas para que el virus no vaya a ningún lado ".

Con información de Rolling Stone.