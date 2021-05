Llegan a París Dalí y Gaudí para el desconfinamiento

París, Francia.- Una experiencia inmersiva en la obra de Salvador Dalí y de Antoni Gaudí, aliñada con música del grupo Pink Floyd, puede verse en el Atelier des Lumières de París desde el 19 de mayo, día en que los museos de Francia recuperaron su actividad tras más de seis meses de cierre por las restricciones de la covid.

“Dalí, el enigma sin fin”, es una producción audiovisual de 40 minutos proyectada en las paredes de una gran sala de mil 300 metros cuadrados y 10 metros de altura que sirve de medio de transporte hacia la obra del genio de Figueres.

La muestra ofrece imágenes, panorámicas y montajes de obras suyas como “Paisaje de Cadaqués”, “Vestigios atávicos después de la lluvia” o “La persistencia de la memoria” (su célebre pintura de los relojes deformados), que se deslizan por el suelo, el techo y los muros que delimitan la sala de exposición.

Exposiciones inmersivas en París

El Atélier des Lumières, situado en el distrito XI de París, abrió sus puertas en 2018 con la intención de revisitar a artistas reputados a través de estas exposiciones inmersivas.

“Es una experiencia totalmente distinta de la que uno puede encontrar en un museo clásico”, explica el director del espacio, Jacques de Tarragon, que describe así el formato: “tú te quedas 40 minutos en la sala para mirar las obras desfilar, animarse, y ver cómo se sincronizan con la música”.

Hasta la fecha ya han pasado por sus paredes las obras de Van Gogh, Klimt, Monnet o Renoir y ahora han querido abrir el abanico y “proponer a un artista un poco más loco, místico, que trabajaba con su imaginario”, dice De Tarragon en referencia a Dalí.

Pink Floyd como música de fondo

Y al tiempo que se contempla la creación del genio surrealista se oyen canciones de Pink Floyd como "Shine On You Crazy Diamond", "One of these Days" o "Another Brick In the Wall".

“Es un grupo que transporta, que permite soñar, evadirse… Probamos con otros grupos, pero ninguno encajaba en la obra de Dalí como Pink Floyd”, cuenta De Tarragon.

Finalizadas las proyecciones de Dalí, el visitante se transporta hasta principios del siglo XX a través de los mosaicos y la arquitectura de Gaudí, expuestos de la misma forma.

Son diez minutos que ofrecen diferentes encuadres de la Casa Batlló, el Parc Güell, la Sagrada Familia de Barcelona y otras creaciones del arquitecto al son de música gregoriana.

La exposición puede verse en el Atelier des Lumières hasta el 2 de enero de 2022 y la entrada cuesta 15 euros.