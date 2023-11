Las inyecciones de insulina algún día podrían sustituirse por la música rock: Nueva investigación en ratones

Más de 37 millones de personas en los Estados Unidos tienen diabetes.

Aunque existen desarrollos en pastillas y parches cutáneos, las inyecciones siguen siendo el método más confiable.

El profesor Bill Sullivan, experto en farmacología, menciona la importancia de buscar alternativas más sencillas para mejorar la respuesta y la adherencia al tratamiento.

Se introduce la idea de ingeniería celular como una solución, destacando la importancia de las células beta del páncreas en la producción de insulina.

¿Cómo puede ayudar la ingeniería celular a pacientes con diabetes?

La ingeniería celular implica modificar genéticamente células para realizar funciones específicas, como la producción de insulina.

Se explora la posibilidad de utilizar canales iónicos como dispositivos controlados a distancia para activar la producción de insulina en respuesta a estímulos específicos.

Un estudio liderado por el profesor Martin Fussenegger, utilizó canales iónicos mecanosensibles para señalizar células a liberar insulina en respuesta a ondas sonoras, especialmente la música de Queen.

 

Se menciona que, aunque el método tiene potencial, se necesitan más investigaciones antes de considerarlo para uso humano.

También se señala la importancia de realizar extensos ensayos clínicos para garantizar la eficacia y seguridad de la técnica, así como la posible preocupación de producir demasiada insulina.

¿Cómo la música podría ayudar?

En un estudio reciente publicado en The Lancet Diabetes & Endocrinology, investigadores exploraron una innovadora conexión entre la música y el tratamiento de la diabetes.

En este estudio, las células fueron ingenierizadas para liberar insulina en respuesta a ondas sonoras específicas, utilizando la música de la banda Queen como estímulo. Las células, denominadas "células liberadoras de insulina controladas por música" o MUSIC, fueron expuestas a diferentes géneros musicales con variadas intensidades y velocidades, desde pop hasta música clásica y bandas sonoras de películas.

Entre las canciones probadas, se observó que aquellas con bajos intensos, especialmente en la música pop y bandas sonoras de películas, eran más efectivas para desencadenar la liberación de insulina en comparación con la música clásica.

La canción "We Will Rock You" de Queen demostró ser particularmente efectiva al imitar la tasa de liberación de insulina en células beta pancreáticas normales. Este enfoque novedoso, aunque se encuentra en una etapa inicial, presenta un posible camino hacia un tratamiento menos invasivo y más agradable para las personas con diabetes, especialmente aquellas que prefieren evitar las inyecciones de insulina.

A pesar de los resultados prometedores en ratones diabéticos, se enfatiza que se necesita realizar mucha más investigación antes de considerar este enfoque musical para la producción de insulina como una opción viable para los seres humanos.

Además, se señala que la música debe reproducirse cerca del área abdominal donde las células están implantadas, y se plantean preocupaciones sobre la posibilidad de producir demasiada insulina y los desafíos asociados con ensayos clínicos extensos y el riesgo de rechazo del tejido.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad crónica que surge cuando el cuerpo no produce suficiente insulina.

La falta de insulina puede llevar a niveles elevados de azúcar en la sangre, causando síntomas y, si no se trata, problemas graves como daño a órganos y coma diabético.

La diabetes es la principal causa de enfermedades como insuficiencia renal, amputaciones y ceguera, siendo la octava causa de muerte en los Estados Unidos.

El tratamiento tradicional para la diabetes implica inyecciones de insulina, pero esto presenta desafíos, ya que muchas personas temen a las agujas.

Este obstáculo ha motivado a los investigadores a buscar nuevas formas de administrar insulina de manera más accesible.

La ingeniería celular podría proporcionar una alternativa necesaria a las inyecciones frecuentes de insulina en el futuro, no solo para la diabetes, sino también para otras condiciones médicas.

Artículo original publicado en The Conversation