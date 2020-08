La razón por la que Kate Middleton decepcionó tremendamente a Meghan Markle

INGLATERRA.- Aunque no es una novedad que Meghan Markle y Kate Middleton tenían ciertas tensiones, mientras coincidieron en la familia real británica, el nuevo libro sobre los duques de Sussex, Finding Freedonm: Harry and Meghan and The Making of a Modern Royal Family, revelará nuevos detalles sobre relación entre las duquesas.

Según el extracto que se publicó, los autores Omid Scobie y Carolyn Durand aseguran que, aunque no era completamente su responsabilidad, la duquesa de Cambridge hizo poco por cerrar la brecha que empezó entre el príncipe William y el príncipe Harry, desde la boda real de los duques de Sussex, el 19 de mayo de 2018.

Aunque no estaban una guerra como tal, según la prensa inglesa sí tuvieron varios momentos incómodos. The Times aseguró que Kate no se esforzó por entablar una amistad con la ex actriz cuando se integró a la familia real, y eso decepcionó a Meghan, quien esperaba que la duquesa de Cambridge se acercara a ella e incluso, la ayudara en el proceso de adaptación a la realeza.

Kate Middleton y Megahn Markle.

"Kate sintió que ella y Meghan no compartían tanto en común, además de haberse casado con príncipes y vivir en el Palacio de Kensington", según revela el libro. Otro momento incómodo entre las cuñadas ocurrió un día que salieron de compras al mismo establecimiento, cuando Middleton se fue sola en su propio coche y dejó sola a Markle.

En respuesta a estas afirmaciones, The Mail publicó que, tanto Kate como el príncipe William hicieron todo lo posible para que Meghan se sintiera como una más dentro de la Casa de Windsor. De hecho, invitaron a la pareja a pasar las navidades en su residencia de campo en Anmer Hall.

Kate Middleton con su cuñada Meghan Markle.

Incluso se aguera que la duquesa de Cambridge preparó una cena especial y vegana para la ex actriz, quien ese momento se acababa de comprometer con su cuñado, Harry.

De acuerdo con la revista Vanity Fair USA, Kate le envió flores a Meghan como un acto de paz, pero la duquesa de Sussex —quien en otras ocasiones había recibido flores de su cuñada—, en esta ocasión dijo que "no eran suficiente", Fue a finales de 2018 cuando el príncipe Harry anunció su mudanza a Frogmore Cottage, pero según el libro Finding Freedom, los Cambridge nunca los visitaron en su nueva residencia.

"Harry sintió que había tantas ocasiones en que la institución y su familia podrían haberlos ayudado, defenderlos, respaldarlos y nunca lo hicieron", dijo una fuente a los autores, Omid Scobie y Carolyn Durand.